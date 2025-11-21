快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

桃園八德凌晨惡火奪人命 68歲行動不便男子陳屍屋內

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便，逃生不及，最後葬身火場，警方目前已通報檢方相驗，起火原因有待消防火調人員釐清。

據了解，宋姓男子（68歲）平時與女兒同住，因患有疾病，行動仰賴助行器，生活起居也多靠女兒打理；今凌晨火災發生時，女兒因為工作剛好不在家，是鄰居聞到煙味查看才發現異狀。

警方與消防人員獲報趕往現場，半小時內就撲滅火勢，雖然燃燒範圍只有4樓公寓臥室約10平方公尺面積，但由於屋內堆放大量雜物，濃煙四竄仍燻黑客廳、廚房等空間；救難人員進屋先看見宋男的助行器，但不見宋男身影，後來是在屋內2張小床中間的地板發現人。由於宋男明顯死亡，所以未送醫搶救。

凌晨惡火奪人命，起火原因尚在調查，但救難人員呼籲老舊公寓除裝住警器防範未然，臥室陳設宜盡量簡化，以免堆放過多雜物恐影響逃生或變成誘發災害的原因。

桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便葬身火場。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便葬身火場。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便葬身火場。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便葬身火場。記者陳俊智／翻攝

公寓 廚房

延伸閱讀

屏縣某國中老師陳屍家中 學校曾調整職務幫減壓：最近悶悶的

車停工廠要開車聞異味 轉頭驚見陌生男子陳屍後座

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

蘇澳淹水7旬婦陳屍住家客廳 公所：死因是溺斃

相關新聞

成功嶺替代役男突失聯 傳偷連長車落跑？役政署：已在台北住家找到

國軍成功嶺營區傳出1名替代男疑偷走軍營連長的車落跑事件。役政署證實，這名270梯替代役男昨下午入營，昨晚間失聯，經搜尋1...

影／街頭最美的風景！機車女被撞卡汽車底十多熱心人合力抬車救命

20歲李姓男子昨開車行經西定路時，與賴姓女騎士發生碰撞，賴女被前車輪輾過卡在車底，當時有十多名熱心路人、住戶與駕駛，協助...

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於...

苗栗無照國中生騎車上學出車禍 遭撞飛摔落水溝…傷重昏迷送醫救治

苗栗縣苑裡鎮一名李姓男國中生，今天早上無照騎機車上學途中，在社苓農田重畫區內一處無號誌路口，與另輛機車發生碰撞，李姓少年...

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。