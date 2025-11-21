桃園八德凌晨惡火奪人命 68歲行動不便男子陳屍屋內

桃園市八德區忠勇街一處公寓4樓住家今天凌晨2時傳祝融，火勢雖然在短時間內被撲滅，但屋內的宋姓男子疑行動不便，逃生不及，最後葬身火場，警方目前已通報檢方相驗，起火原因有待消防火調人員釐清。

據了解，宋姓男子（68歲）平時與女兒同住，因患有疾病，行動仰賴助行器，生活起居也多靠女兒打理；今凌晨火災發生時，女兒因為工作剛好不在家，是鄰居聞到煙味查看才發現異狀。

警方與消防人員獲報趕往現場，半小時內就撲滅火勢，雖然燃燒範圍只有4樓公寓臥室約10平方公尺面積，但由於屋內堆放大量雜物，濃煙四竄仍燻黑客廳、廚房等空間；救難人員進屋先看見宋男的助行器，但不見宋男身影，後來是在屋內2張小床中間的地板發現人。由於宋男明顯死亡，所以未送醫搶救。