影／街頭最美的風景！機車女被撞卡汽車底十多熱心人合力抬車救命
20歲李姓男子昨開車行經西定路時，與賴姓女騎士發生碰撞，賴女被前車輪輾過卡在車底，當時有十多名熱心路人、住戶與駕駛，協助車子往上抬，才將賴女拉出，騎士送醫時意識清楚，急救後暫無生命危險。附近民眾說「街頭最美風景，十多暖心人都來幫忙。」
基隆市警察局第四分局中山派出所調查，昨天下午2時許接獲報案，西定路有汽車和機車車禍。警方到場發現李男（20歲）開汽車不慎擦撞賴女（48歲）的機車，賴女連人帶車倒地。
警方調查，事故發生後，賴女遭捲入車底受困，當時汽車內副駕駛座的一名男子先衝下車，接著駕駛李男也下車，試圖將賴女救出，但被車子卡住動彈不得。
此時道路後方行經的其他機車騎士、汽車駕駛，還有路過的民眾、旁邊民宅住戶的人紛紛出來幫忙，一共有十多位，大家先合力把汽車往上抬，有的抬車頭，有的抬車門，有的抬車尾，大家都出盡全力。從監視畫面可看到車子往上被抬起後，另有2人在下方把賴女拉出來才脫困，情況相當危急。
中山派出所所長潘承佑說，熱心民眾在第一時間合力將賴女救出，警方抵達後隨即協助現場交通疏導，並由救護人員將騎士送醫治療，所幸騎士意識清醒且無生命危險，後續由交通隊測繪，釐清詳細事故原因。
現場在西定國小附近，附近民眾說，這真是街頭最美風景，當時有十多暖心人都來幫忙，有的停車，有的是路人，還有住附近熱心民眾，大家喊一二三後往上抬，婦人才脫困。
警方呼籲，駕駛人行車時務必保持安全距離並隨時注意周遭路況，遇有突發情況能及時反應，避免憾事發生；並提醒用路人遵守交通規則、專注駕駛，共同確保道路安全。
