畫面曝光！機車直衝撞上轉彎大貨車 彰化79歲翁送醫不治

彰化縣福興鄉昨天中午發生一起死亡車禍，一名79歲許姓老翁騎乘機車行經彰鹿路六段與番婆街口時，與一輛轉彎番婆街的大貨車發生碰撞，許姓老翁因此倒地，經送醫急救後仍宣告不治，鹿港警分局派員到場調查，大貨車黃姓駕駛酒測值為0，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

事發影像今天曝光，根據警方調查，昨日中午12點多在福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，34歲黃姓男子駕駛營大貨車，沿彰鹿路六段由東往西方向行駛，至事故路口左轉番婆街往南方向時，與對向由西往東直行的許姓老翁騎乘的普通重機車發生碰撞。