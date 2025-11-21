聽新聞
夜翻機車置物箱行竊 澎湖警逮慣犯…今年第17犯
澎湖馬公市深夜竊案頻傳，一名曾姓男子趁夜在街頭逐一翻找汽機車置物箱，專挑零錢包、可取得手的小物下手，行徑猖獗，引發居民恐慌。警方鎖定曾男後展開埋伏跟監，今天凌晨在犯案現場將他逮捕，訊後移送法辦。
近日澎湖社群平台瘋傳「街頭翻箱倒櫃男」，犯案時間多在深夜，會隨機尋找機車置物箱竊走財物，警方獲報後，立即組成專案小組追查。
馬公分局指出，今日凌晨0時36分，專案小組在朝陽路167巷周邊發現曾男徘徊，目光不停掃描停放機車，確認四下無人後便伸手翻動置物箱，試圖竊取其中的零錢包，偵查隊副隊長蔡進特與實習生楊仁豪埋立即上前壓制，將曾男依現行犯逮捕。
曾男到案後坦承犯行，警方清查發現，他今年以來已犯下17起竊案，犯行遍布馬公市區，其中14件已移送法辦、另有3件尚待整理送辦，行跡反覆，嚴重干擾居民生活。
馬公分局長林彥濬表示，針對此案從嚴偵辦，將建議檢方預防性羈押，以免曾男再度影響社區治安，也將加強夜間巡邏，盼民眾與警方共同維護社區安全。
