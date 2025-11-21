快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

苗縣苑裡路口2機車事故 高中生騎士摔水溝昏迷

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣苑裡鎮一處無號誌路口，今天發生2部機車事故，其中16歲無照騎車高中生摔落水溝，意識昏迷，另名騎士疑似骨折，雙雙送醫救治，肇事原因尚待釐清。

苗栗縣消防局表示，上午7時50分接獲報案稱苑裡鎮田心七路與田心十六路交叉路口發生事故，救護人車到場發現為2部機車發生車禍，其中1名學生摔落路旁水溝；另名男性騎士右小腿及左肩疑似骨折，救護人員分別以頸圈、長背板固定後送往苑裡李綜合醫院救治。

苗栗縣警局通霄分局指出，經查16歲李姓男高中生騎乘普重機車沿田心十六路東往西直行，與沿田心七路北往南直行的43歲鄧姓男騎士發生碰撞，員警到場時，李姓高中生意識陷入昏迷。

警方表示，現場為無號誌路口，但兩人所騎乘車道分別劃有「停」、「慢」標字，經查鄧男無酒駕，昏迷男學生則待抽血檢驗，詳細肇事原因及責任尚待進一步釐清。

苗栗縣 骨折

延伸閱讀

彰化酒駕男把散步夫妻撞進水溝 猶豫6秒竟逃逸...一、二審都判9年半

苑裡鎮代會主席洪晃琦宣布轉戰鎮長：看見了許多家庭的需要

高雄阿蓮路旁水溝出現男屍 水深不到10公分仍溺斃

苗縣苑裡天下路一帶都更計畫通過 居民：產權分散恐難整體開發

相關新聞

成功嶺替代役男突失聯 傳偷連長車落跑？役政署：已在台北住家找到

國軍成功嶺營區傳出1名替代男疑偷走軍營連長的車落跑事件。役政署證實，這名270梯替代役男昨下午入營，昨晚間失聯，經搜尋1...

影／街頭最美的風景！機車女被撞卡汽車底十多熱心人合力抬車救命

20歲李姓男子昨開車行經西定路時，與賴姓女騎士發生碰撞，賴女被前車輪輾過卡在車底，當時有十多名熱心路人、住戶與駕駛，協助...

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

家人隨地便溺？楊宗緯不滿被爆料指稱是惡鄰 已向社區前保全提告

長期在大陸發展的藝人楊宗緯，因跌傷腿返台居住新北市林口區養傷期間，被爆料說他是惡鄰佔用公共梯間、家人隨地便溺，對此他已於...

苗栗無照國中生騎車上學出車禍 遭撞飛摔落水溝…傷重昏迷送醫救治

苗栗縣苑裡鎮一名李姓男國中生，今天早上無照騎機車上學途中，在社苓農田重畫區內一處無號誌路口，與另輛機車發生碰撞，李姓少年...

撞飛行人！BMW逆向超車釀5車事故 衝進超商「像被轟炸過」

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨發生5車車禍，1輛轎車從埔心鄉往員林市行駛內車道，跨越雙黃線違規超車時追撞前方左轉待轉車，先撞倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。