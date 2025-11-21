台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

台中市潭子區今天中午11時46分發生鐵皮屋火警，位於雅潭路二段399巷132弄39號的一處鐵皮屋突然起火，火勢迅速蔓延，整棟建築瞬間被烈焰和濃煙吞沒的景象，讓數公里外的路人，都能清楚看見濃煙上升；所幸這起火警未造成任何人員傷亡，但確切的起火原因仍有待消防單位進一步調查釐清。

台中消防局接獲報案後，潭子與豐原消防分隊立即出動，派遣約40多名消防人員及多輛消防車趕赴現場搶救，經查起火建築物為2層樓鐵皮構造，1、2樓有火煙竄出，消防人員全力灌救，終於在12時49分控制火勢，並於12時56分完全撲滅，前後費時約1小時。

消防局並指出，由於現場堆放大量廢棄物，助長了火勢蔓延，增加搶救難度，火勢燃燒廠房內木材加工成品、半成品、雜物，以及1輛自小客車及1輛機車，燃燒面積約150平方公尺，財損及起火原因待查；消防局呼籲民眾，鐵皮屋若堆放易燃物品，應特別注意用火用電安全，並保持逃生通道暢通，以避免類似意外再次發生。