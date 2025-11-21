快訊

周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

影／台中驚傳街頭「棒球隊」3人遭惡煞圍毆 警約談15人送辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中太平區921地震公園驚傳約8輛車大軍壓境、20名惡煞手持棍棒圍毆3名男子的暴力事件。對此，警方說明，警方到場時，聚集的車輛見警都開車離去，在場29歲李姓男子稱，他與友人因與網友相約談判遭對方推打。警方持續約談15名涉案人員，全案將依妨害秩序罪、傷害罪嫌法辦。

台中市警局太平分局偵查隊長施明志指出，11月12日凌晨0時50分許，太平派出所獲報921公園附近有民眾酒醉喧嘩妨礙安寧案件，員警在0時59分到場，發現公園旁巷弄內聚集多輛轎車，有多人見警隨即開車離去。

施明志指出，員警發覺有異主動查處，發現29歲李姓男子與友人共5人在場，李男表示，日前與19歲洪姓男網友在網路上細故互相留言攻訐，遂約至此地談判，才剛到不久就見到警方巡邏車經過，對方隨即一哄而散，幸未有嚴重衝突。後李姓男子及友人向警方表示，有遭對方推打，將自行去驗傷，暫不提傷害告訴。

警方經檢視影片，現場有7輛轎車在凌晨1時0分許陸續聚集，後見警巡邏車至附近時，隨即在1時3分許一哄而散。

施明志說明，警方主動偵辦，經調閱監視器畫面，鎖定主要涉案人員共計13人，包括洪男與友人等6人，以及李男與友人等5人通知到案，今天續通知洪男涉案2名友人到案，另持續擴大清查在場助勢之其他涉案人到案，全案將依刑法妨害秩序(聚眾鬥毆)罪、傷害罪等移送偵辦。

太平警分局呼籲，民眾如遇糾紛情事，應循正當管道處理，切勿以暴力或其他違法手段解決問題，警方對於違法案件均依法究辦，以維護社會安寧秩序。

