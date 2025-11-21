快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台南後壁三合院竄火 高壓細水霧消防車助控火減少水損

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南後壁竹新里一處三合院民宅今凌晨3點多發生火警，火勢從三合院外的雜物堆竄出，且冒出濃濃黑煙，甚至有爆裂聲響，消防局獲報隨即派遣人車前往灌救，抵達現場時，消防員利用高壓細水霧消防車搶救，讓火勢很快就獲得控制。

消防局今凌晨3點多接獲報案，後壁區竹新里一處三合院民宅起火，隨即派遣後壁、鹽水、新營及白河等消防人車前往灌救，消防員抵達現場時發現，起火處位在三合院外的雜物堆，相當靠近建物住宅，且有部分屋簷受到波及，消防員趕緊利用高壓細水霧消防車出水滅火攻擊。

所幸，火勢不到20分鐘就獲得控制，也減少屋主水損，初估燃燒面積約5平方公尺；消防局表示，高壓細水霧滅火設備具有高效省水，且絕緣不導電特性，能有效防止傳統水柱衝擊所帶來的破壞，在抑制火勢的同時大幅降低水損。

台南後壁區竹新里一處三合院今凌晨發生火警，消防員利用壓細水霧消防車搶救，隨即控制火勢。圖／讀者提供
台南後壁區竹新里一處三合院今凌晨發生火警，消防員利用壓細水霧消防車搶救，隨即控制火勢。圖／讀者提供
台南後壁區竹新里一處三合院民宅今凌晨起火，起火處位在三合院外的雜物堆，消防員利用壓細水霧消防車搶救，隨即控制火勢。圖／讀者提供
台南後壁區竹新里一處三合院民宅今凌晨起火，起火處位在三合院外的雜物堆，消防員利用壓細水霧消防車搶救，隨即控制火勢。圖／讀者提供

消防員 省水

延伸閱讀

嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討

4輛雙B車疑競速！彰化員林超商前連環撞 4人送醫、車禍原因待查

消防發信器損壞卻貼合格？ 柳采葳批：放水還是隨便檢查

鍋子空燒引發火災…待救日女一腳踢落消防員 恐觸多項刑責

相關新聞

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專...

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北市新莊區中港路261巷8弄今天上午9時許發生住宅火警，現場是4層老舊公寓的頂樓加蓋鐵皮屋起火冒煙，消防局派遣31車、...

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

台中市潭子區今天中午11時46分發生鐵皮屋火警，位於雅潭路二段399巷132弄39號的一處鐵皮屋突然起火，火勢迅速蔓延，...

影／台中驚傳街頭「棒球隊」3人遭惡煞圍毆 警約談15人送辦

台中太平區921地震公園驚傳約8輛車大軍壓境、20名惡煞手持棍棒圍毆3名男子的暴力事件。對此，警方說明，警方到場時，聚集...

台南後壁三合院竄火 高壓細水霧消防車助控火減少水損

台南後壁竹新里一處三合院民宅今凌晨3點多發生火警，火勢從三合院外的雜物堆竄出，且冒出濃濃黑煙，甚至有爆裂聲響，消防局獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。