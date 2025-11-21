台南後壁三合院竄火 高壓細水霧消防車助控火減少水損
台南後壁竹新里一處三合院民宅今凌晨3點多發生火警，火勢從三合院外的雜物堆竄出，且冒出濃濃黑煙，甚至有爆裂聲響，消防局獲報隨即派遣人車前往灌救，抵達現場時，消防員利用高壓細水霧消防車搶救，讓火勢很快就獲得控制。
消防局今凌晨3點多接獲報案，後壁區竹新里一處三合院民宅起火，隨即派遣後壁、鹽水、新營及白河等消防人車前往灌救，消防員抵達現場時發現，起火處位在三合院外的雜物堆，相當靠近建物住宅，且有部分屋簷受到波及，消防員趕緊利用高壓細水霧消防車出水滅火攻擊。
所幸，火勢不到20分鐘就獲得控制，也減少屋主水損，初估燃燒面積約5平方公尺；消防局表示，高壓細水霧滅火設備具有高效省水，且絕緣不導電特性，能有效防止傳統水柱衝擊所帶來的破壞，在抑制火勢的同時大幅降低水損。
