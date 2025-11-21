澎湖馬公警方偵辦竊案 1男子落網坦承犯行

澎湖馬公警分局今天偵破一起隨機竊案，年逾60歲的曾姓竊嫌今年已犯下17起竊案，警方除依法嚴辦外，也將建請檢方採取預防性羈押，遏止不法風氣，確保治安與民眾財物安全。

澎湖縣政府警察局馬公分局近日在臉書（Facebook）等社群平台陸續出現民眾通報，指有可疑男子在街頭隨機翻找汽機車置物空間或闖空門竊取財物，引發居民不安。馬公分局長林彥濬指示組成專案小組，全力偵辦，避免再度發生民眾受害事件。

專案小組今天凌晨0時36分在馬公市朝陽路167巷附近埋伏時，發現曾姓男子正在翻動停放路旁機車置物箱，並企圖竊取置物箱內零錢包，警方隨即當場逮捕。

警方初步調查，年逾60歲的曾男到案後坦承犯行，今年迄今共犯下17起竊案。警方表示，除依法嚴辦外，也將建請檢察署對其採取預防性羈押，避免再度犯案。

林彥濬對辦案人員迅速破案表示肯定，並呼籲民眾提高警覺，注意生活周遭可疑人事物，如遇疑似犯罪行為，務必立即向警方報案，共同守護社區安全。