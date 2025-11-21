國1北向中正交流道3大車追撞 聯結車頭撞爛、司機受困腿骨折

國1號北向367.9公里接近高雄市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，其中載鋼捲的聯結車車頭撞爛，洪姓司機受困車內，因腿部開放性骨折，被警消救出送醫；事故造成車流回堵2小時才排除。

國道警察第五大隊指出，今天上午10時25分許接獲通報，指國1號北向367.9公里接近高雄市中正路交流道出口處，發生3輛大車追撞車禍，有駕駛受困車中。、

警消抵達現場，發現是貨櫃車、貨車和聯結車追撞事故，其中第3輛在上千公斤鋼捲的聯結車在第3輛，因往前追撞巨大撞擊力，導致車頭被撞爛，洪姓司機（59歲）當場被卡在變形車體的駕駛座，動彈不得。