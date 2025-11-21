快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

國1北向中正交流道3大車追撞 聯結車頭撞爛、司機受困腿骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

國1號北向367.9公里接近高雄市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，其中載鋼捲的聯結車車頭撞爛，洪姓司機受困車內，因腿部開放性骨折，被警消救出送醫；事故造成車流回堵2小時才排除。

國道警察第五大隊指出，今天上午10時25分許接獲通報，指國1號北向367.9公里接近高雄市中正路交流道出口處，發生3輛大車追撞車禍，有駕駛受困車中。、

警消抵達現場，發現是貨櫃車、貨車和聯結車追撞事故，其中第3輛在上千公斤鋼捲的聯結車在第3輛，因往前追撞巨大撞擊力，導致車頭被撞爛，洪姓司機（59歲）當場被卡在變形車體的駕駛座，動彈不得。

消防救護員花了20餘分鐘以機具破壞車體才將意識清醒的洪男救出，洪男因腿部開放性骨折被送醫急救；事故造成現場車流回堵2小時，直至12時35分許狀況才排除；詳細車禍原因及肇責由警方調查釐清。

國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍，載鋼捲的聯結車車頭撞爛，駕駛腿骨折。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍。圖／讀者提供
國1號北向367.9公里近高市中正路交流道出口處，今天上午10時25分許發生貨櫃車、聯結車及貨車3輛大車追撞車禍。圖／讀者提供

車禍 中正路

延伸閱讀

影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

國道1雲林段今晨3車追撞翻覆 造成1死5傷不幸事故

影／基隆大業隧道晚間3車追撞北上回堵5公里 駕駛：快繞道

獨／高雄男遭追撞反吞違規單 貼文辱警討拍…網一面倒挺警

相關新聞

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專...

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北市新莊區中港路261巷8弄今天上午9時許發生住宅火警，現場是4層老舊公寓的頂樓加蓋鐵皮屋起火冒煙，消防局派遣31車、...

台中潭子鐵皮屋中午突發火警 瞬間被烈焰和濃煙吞沒

台中市潭子區今天中午11時46分發生鐵皮屋火警，位於雅潭路二段399巷132弄39號的一處鐵皮屋突然起火，火勢迅速蔓延，...

影／台中驚傳街頭「棒球隊」3人遭惡煞圍毆 警約談15人送辦

台中太平區921地震公園驚傳約8輛車大軍壓境、20名惡煞手持棍棒圍毆3名男子的暴力事件。對此，警方說明，警方到場時，聚集...

台南後壁三合院竄火 高壓細水霧消防車助控火減少水損

台南後壁竹新里一處三合院民宅今凌晨3點多發生火警，火勢從三合院外的雜物堆竄出，且冒出濃濃黑煙，甚至有爆裂聲響，消防局獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。