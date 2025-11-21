關山驚魂...女山友絕壁受困 遵守保命一招成功獲救

玉山國家公園關山出現驚險登山意外，一名女山友和三名有人同登關山，卻因落隊又迷路，誤入險峻岩壁上下不得，僅能報警求助。玉管處與消防隊連夜展開搜救，幸好她遵循救難人員指示「原地不動」，成為成功救援的關鍵，最終在入夜前安全獲救。

玉管處表示，11月17日上午9時多，高雄市消防局接獲通報，一隊四人攀登關山時，其中一名女山友在距離山頂約1公里處迷路求援。這名女山友因速度較慢逐漸脫離隊伍，加上對步道不熟，在岔路判斷失誤，誤入險峻岩壁，無法自行脫困，只能獨自報警。隊友發現她長時間未跟上，也向消防局通報協尋。

高雄、台東消防局和玉管處巡查員展開搜索，並投入空勤直升機，共出動14人上山搜救。救難人員研判她困困地點為陡峭岩壁，僅容一人站立，四周無固定點且踏點稀少，稍有移動即可能滑落，因此要求她原地不動，等待救援。

下午約4時30分，玉管處兩名巡查員抵達現場，利用步道繩索確保安全後攀上岩壁施救，約5時30分成功將她帶回步道，提供熱飲保暖後與消防人員一同下撤，全員平安。玉管處指出，迷途者遵循建議「停留原地未再移動」，大幅縮小搜尋範圍，是能在天黑前成功救出的關鍵。

事件曝光後，山友熱議。有山友指出，迷途往往源自能力不足，「不會使用離線地圖的人不應單獨上山」，基本導航與定位能力是現代登山的最低門檻。

也有山友批評隊伍管理鬆散，四人同行卻讓速度較慢者落單，形同單獨行進，「登山同伴應互相扶持，不應各走各的」。