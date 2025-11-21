公館商圈驚傳「整塊招牌掉落」 1車遭砸...現場畫面曝光

台北市公館商圈傳出驚悚招牌掉落案，一家知名連鎖餐酒館「阿薄郎台式小酒館」的店家招牌今天凌晨1點多突然掉落，所幸當時沒有民眾經過，只砸毀一輛停在路邊的汽車，警方接獲民眾報案，立刻到場協助拉起封鎖線。

警方指出，今天凌晨1點27分獲報，中正區汀州路三段96號有招牌掉落，警力到場確認受損車一輛、無人受傷，立即拉起封鎖線，確保用路人安全，防止再度發生危害，並告知車主相關權益後，車主自行離去。

警方呼籲，大樓等外牆應定期請專業技師檢修，以免發生危害。