機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，限速40公里，因時速達60公里，超速未達20公里，因而被開罰1600元；奇怪的是罰單上的照片是機車，清水警方最終坦承疏失，予以撤銷罰單，

據了解，潘連周由現任潮州鎮彭城里長劉國成，19日前往鎮公所拿出一張潘連周的罰單，內容指出潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，仔細看照片中是機車，本以為是車牌被偽造，罰單卻清楚註明車種是「自用小客車」，因此致電詢問清水交通分隊。

由於潘連周的賓士車，平時活動範圍僅在屏東，不知怎會出現在台中，詢問警方後，卻被以「自行舉證再循程序申訴」回應，讓潘覺得當了冤大頭，還得自己收拾殘局，認為有夠擾民。

清水分局分局長鄭鴻文表示，有關舉發錯誤罰單部分，上午承認員警作業疏失，分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任；另該輛普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發，此外，對於員警電話回應態度不當部分，分局已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練，以維持良好製單及服務品質。