機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，限速40公里，因時速達60公里，超速未達20公里，因而被開罰1600元；奇怪的是罰單上的照片是機車，清水警方最終坦承疏失，予以撤銷罰單，

據了解，潘連周由現任潮州鎮彭城里長劉國成，19日前往鎮公所拿出一張潘連周的罰單，內容指出潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，仔細看照片中是機車，本以為是車牌被偽造，罰單卻清楚註明車種是「自用小客車」，因此致電詢問清水交通分隊。

由於潘連周的賓士車，平時活動範圍僅在屏東，不知怎會出現在台中，詢問警方後，卻被以「自行舉證再循程序申訴」回應，讓潘覺得當了冤大頭，還得自己收拾殘局，認為有夠擾民。

清水分局分局長鄭鴻文表示，有關舉發錯誤罰單部分，上午承認員警作業疏失，分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任；另該輛普通重型機車違規情形，將依規定另行舉發，此外，對於員警電話回應態度不當部分，分局已啟動行政檢討，追究相關人員責任，並強化員警教育訓練，以維持良好製單及服務品質。

清水警方經查後，發現全案與2022年7月曾發生過的案件相同，同樣是案主被取締的車牌一模一樣，當時機車是在桃園違規，而汽車車主竟在宜蘭收到罰單，原來也是警方開單搞烏龍，當時監理站曾表示，目前全台汽機車號碼一樣的，約有兩千件。

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單。圖／民眾提供
中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單。圖／民眾提供

罰單

假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專...

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北市新莊區中港路261巷8弄今天上午9時許發生住宅火警，現場是4層老舊公寓的頂樓加蓋鐵皮屋起火冒煙，消防局派遣31車、...

公館商圈驚傳「整塊招牌掉落」 1車遭砸...現場畫面曝光

台北市公館商圈傳出驚悚招牌掉落案，一家知名連鎖餐酒館「阿薄郎台式小酒館」的店家招牌今天凌晨1點多突然掉落，所幸當時沒有民...

關山驚魂...女山友絕壁受困 遵守保命一招成功獲救

玉山國家公園關山出現驚險登山意外，一名女山友和三名有人同登關山，卻因落隊又迷路，誤入險峻岩壁上下不得，僅能報警求助。玉管...

影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

劉男開車失控，朝莊婦車輛猛撞，婦人跟著跌捯，下半身遭車子輾壓。圖：讀者提供 桃園市中壢區龍岡路一段昨(20)日下午13時許發生一起驚悚的車禍，69歲莊姓婦人將車輛停放於路邊，在後座放東西時，沿龍岡路一

