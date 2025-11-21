影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

劉男開車失控，朝莊婦車輛猛撞，婦人跟著跌捯，下半身遭車子輾壓。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡路一段昨(20)日下午13時許發生一起驚悚的車禍，69歲莊姓婦人將車輛停放於路邊，在後座放東西時，沿龍岡路一段往龍岡路二段方向直行的20歲劉姓男子突然開車失控，朝莊婦車輛猛撞，婦人跟著跌捯，下半身遭車子輾壓，另有1台小客車及7台機車受波及。中壢警分局表示，該起事故造成劉男、莊婦身上多處擦、挫傷，所幸沒有生命危險。

另有1台小客車及7台機車受波及。圖：讀者提供

中壢分局說明，劉男駕駛自小客車沿龍岡路一段往龍岡路二段方向直行，與莊婦停放於路邊之自小客車發生交通事故，波及路邊停放之1台自小客車及7台機車，導致劉男受有手部及面部擦、挫傷，同時造成把車停在路邊、於右後車門放東西之莊婦全身多處擦、挫傷。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0，初步排除有酒駕、毒駕情形，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方目前初步排除劉男有酒駕、毒駕情形，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車務必隨時注意前方及路側狀況，保持安全距離與適當車速，切勿分心或疲勞駕駛；行經路旁有車輛停放或有人上下車、取物時，更應減速慢行並隨時注意周遭動態，以共同確保行車與用路安全。

