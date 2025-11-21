影／北港媽祖南巡…送飲料騎士擠人群起口角 警因這理由開罰他

北港媽祖南巡，吸引大批台南香客前往參香，昨晚7時許39歲劉姓男子騎機車欲送飲料通過時，在中西區普濟殿外與圍觀民眾起口角，民眾高呼「有人鬧事」，在現場執行廟會安全維護員警立即上前處理，劉男則因未戴安全帽違規部分則被製單告發。

有民眾在「社會事新聞影音」社群PO文，指台南普濟殿外疑因推擠問題，紅帽陣頭人員與抱著小孩的長髮爸爆口角。影片當中，民眾指騎機車鬧事，質疑騎士未戴安全帽，高呼「叫警察來」，一旁員警見狀立即上前處理。