影／北港媽祖南巡…送飲料騎士擠人群起口角 警因這理由開罰他

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

北港媽祖南巡，吸引大批台南香客前往參香，昨晚7時許39歲劉姓男子騎機車欲送飲料通過時，在中西區普濟殿外與圍觀民眾起口角，民眾高呼「有人鬧事」，在現場執行廟會安全維護員警立即上前處理，劉男則因未戴安全帽違規部分則被製單告發。

有民眾在「社會事新聞影音」社群PO文，指台南普濟殿外疑因推擠問題，紅帽陣頭人員與抱著小孩的長髮爸爆口角。影片當中，民眾指騎機車鬧事，質疑騎士未戴安全帽，高呼「叫警察來」，一旁員警見狀立即上前處理。

台南市警二分局海安派出所長顏呈叡說，昨晚7時許員警在中西區郡緯街執行廟會安全維護，發現民眾口角糾紛，立即上前處理。經了解，劉男騎乘機車欲送飲料通過時，與圍觀民眾起口角，員警見狀立即上前處理。他表示，針對劉姓騎士未戴安全帽違規部分，製單告發。

昨晚7時許劉姓男子騎機車欲送飲料通過時，在中西區普濟殿外與圍觀民眾起口角，在現場執行廟會安全維護員警立即上前疏處。記者邵心杰／翻攝
昨晚7時許劉姓男子騎機車欲送飲料通過時，在中西區普濟殿外與圍觀民眾起口角，在現場執行廟會安全維護員警立即上前疏處。記者邵心杰／翻攝

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專...

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北市新莊區中港路261巷8弄今天上午9時許發生住宅火警，現場是4層老舊公寓的頂樓加蓋鐵皮屋起火冒煙，消防局派遣31車、...

公館商圈驚傳「整塊招牌掉落」 1車遭砸...現場畫面曝光

台北市公館商圈傳出驚悚招牌掉落案，一家知名連鎖餐酒館「阿薄郎台式小酒館」的店家招牌今天凌晨1點多突然掉落，所幸當時沒有民...

關山驚魂...女山友絕壁受困 遵守保命一招成功獲救

玉山國家公園關山出現驚險登山意外，一名女山友和三名有人同登關山，卻因落隊又迷路，誤入險峻岩壁上下不得，僅能報警求助。玉管...

影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

劉男開車失控，朝莊婦車輛猛撞，婦人跟著跌捯，下半身遭車子輾壓。圖：讀者提供 桃園市中壢區龍岡路一段昨(20)日下午13時許發生一起驚悚的車禍，69歲莊姓婦人將車輛停放於路邊，在後座放東西時，沿龍岡路一

