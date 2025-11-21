屏縣某國中老師陳屍家中 學校曾調整職務幫減壓：最近悶悶的

屏東縣某國中老師19日被發現陳屍家中，據了解，該名老師疑似有情緒問題，學校也有長期關心他的狀況，甚至之前曾幫其調整職務，希望減輕其壓力，但仍發生不幸，學校同事知道狀況後都非常訝異，也到其家中表達哀悼。教育處表示，學校有通報，後續將協助處理。

該名老師19日未到校，經他的父母通報後，學校同事才知道他已過世。該名老師教授社會科，並在學校擔任組長，據了解，他之前在另一組擔任組長，但因工作壓力太大，學校今年將他調到現職，希望減輕其壓力。

據該名老師同事表示，他未婚，與父母同住，平日很少談到自己及家庭的私事，也會刻意迴避相關話題。但對運動很有興趣，尤其對棒球特別熱衷，國內外職棒的球員及事蹟都如數家珍，記憶力也很好，哪一年發生什麼事都記得。

他也喜歡跑馬拉松，甚至會到國外參加比賽；也很喜歡樂高，也有在蒐集。事發前一周，同事覺得他悶悶的，有找他聊天，但沒覺得有特別異狀，沒想到竟會發生憾事。目前已開立死亡證明，家屬也沒意見。

