聽新聞
0:00 / 0:00
影像曝光！疑A柱死角 高雄轎車清晨撞飛斑馬線女行人
方姓男子今天清晨4時28分駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，疑因A柱視線死角，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，當場將曾女撞飛，致曾頭、手腳擦挫傷被送醫治療；方男無酒駕行為，因未禮讓行人致傷，將吞罰1.8萬元罰款。
三民一警分局指出，方姓男子（33歲）今天清晨4時28分駕車沿林森一路南往北行駛，欲左轉建國二路時，當場將走在斑馬線上的曾姓女子（47歲）撞飛，曾摔倒在地，導致頭部及手腳擦挫傷。
警消到場，所幸曾女傷勢不嚴重，救護員先將她送醫包紮。警方事後對方男施以酒測，無酒駕行為；方男辯稱轉彎時沒注意曾女，警方初步研判肇因疑為因天色昏暗加上車體A柱產生的視線死角，以及駕駛未注意前方狀況釀禍。
警方指出，方男因未禮讓行人肇事部分，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第4項汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處1萬8000元，警方將依法開單，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言