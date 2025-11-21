快訊

影像曝光！疑A柱死角 高雄轎車清晨撞飛斑馬線女行人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

方姓男子今天清晨4時28分駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，疑因A柱視線死角，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，當場將曾女撞飛，致曾頭、手腳擦挫傷被送醫治療；方男無酒駕行為，因未禮讓行人致傷，將吞罰1.8萬元罰款。

三民一警分局指出，方姓男子（33歲）今天清晨4時28分駕車沿林森一路南往北行駛，欲左轉建國二路時，當場將走在斑馬線上的曾姓女子（47歲）撞飛，曾摔倒在地，導致頭部及手腳擦挫傷。

警消到場，所幸曾女傷勢不嚴重，救護員先將她送醫包紮。警方事後對方男施以酒測，無酒駕行為；方男辯稱轉彎時沒注意曾女，警方初步研判肇因疑為因天色昏暗加上車體A柱產生的視線死角，以及駕駛未注意前方狀況釀禍。

警方指出，方男因未禮讓行人肇事部分，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第4項汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，可處1萬8000元，警方將依法開單，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。

方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路（左紅圈），未注意走在斑馬線上的曾姓女子（右紅圈），導致曾被撞飛受傷。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路（左紅圈），未注意走在斑馬線上的曾姓女子（右紅圈），導致曾被撞飛受傷。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路（左紅圈），未注意走在斑馬線上的曾姓女子（右紅圈），導致曾被撞飛受傷。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路（左紅圈），未注意走在斑馬線上的曾姓女子（右紅圈），導致曾被撞飛受傷。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，導致曾被撞飛受傷；圖為方男轎車。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，導致曾被撞飛受傷；圖為方男轎車。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，導致曾被撞飛受傷，救護員將曾送治療。圖／讀者提供
方姓男子今天清晨駕車行經高市林森一路欲左轉建國二路，未注意走在斑馬線上的曾姓女子，導致曾被撞飛受傷，救護員將曾送治療。圖／讀者提供

