屏東縣府出現偷拍狼 警逮1男送辦

屏東縣政府昨天下午4時許發生偷拍事件，1名女性員工如廁時，發現有手機從隔間下方伸入拍攝；警方獲報後4小時內逮到涉案李姓男子，依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌送辦。

屏東縣政府警察局屏東分局今天表示，20日下午4時許接獲縣府通報，指女廁疑似發生偷拍情事。經了解，受害女性縣府員工在如廁時突見有白色手機自隔間下方伸入拍攝，隨即報警。

屏東警分局表示，婦幼警察隊、科偵隊、屏東警分局偵查隊及鑑識人員立即組成專案小組共同偵處，經調閱大樓內外監視器，發現1名男子於下午3時許進入縣府大樓四處徘徊，伺機偷拍後徒步離開。

警方隨即擴大調閱周邊影像，迅速鎖定犯嫌28歲李男，並於4小時內將他查緝到案，訊後依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌移送偵辦。

警方指出，李男犯案地點位在縣府北棟大樓1至2樓夾層間廁所。案發後已針對北棟所有廁所做反針孔偵測，未察覺異常。