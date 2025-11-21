假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專勤隊及彰化警方在雲林縣破獲泰籍非法仲介集團，查獲泰國逾期人士39人，因人數眾多，出動中型巴士載運，詢問後依法移送雲林地檢署偵辦。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊今年10月初受理1名泰國籍逾期外僑自行投案，承認當初以觀光名義來台，實際在台期間都在非法工作，新北市專勤隊深入清查發現台灣及泰國均有非法仲介涉入，跨國非法仲介集團藉由招募泰國籍人士以觀光免簽方式來台打黑工，每人抽取2萬至3萬5000元不等仲介費用。

新北市專勤隊成立專案小組追查掌握雲林縣4處非法仲介集團藏匿逾期停留泰籍人士處所，今年10月29日清晨及11月1日會同南區事務大隊雲林縣專勤隊及彰化縣警察局員林警分局兵分多路埋伏等候，趁查緝目標清晨自住處外出工作之際，突襲查獲泰國籍逾期停留人士多達39人。

據遭查獲的泰籍人士表示，先前曾至以色列非法工作，薪水雖然很高，卻遇上以哈戰爭，有同伴遭哈瑪斯攻擊，為生命安全考量，才決定以假觀光名義轉戰來台打工賺錢，沒想到辛苦工作1天，賺到手僅1000元，遠低於市場行情，泰籍人士原以為利用觀光免簽來台工作成本低且又可以賺取更高的利潤，沒想到荷包還沒賺飽，還遭查獲讓來台工作淘金夢碎。