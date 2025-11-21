快訊

天琴颱風最快下周形成 專家1圖曝侵台機率

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

彰化駕駛涉違規超車釀連環撞 行人疑等紅燈遭撞

中央社／ 彰化21日電

沈姓男子昨天開車行經彰化縣埔心鄉員鹿路一段，涉跨越雙黃線超車後連環撞，撞飛在路口旁疑等紅燈的李姓行人，直到撞上超商外牆才停下，共4人送醫，其中李姓男子傷重轉院。

彰化縣警察局溪湖分局獲報處理，初步了解，沈姓男子昨天晚間9時許，駕駛自小客車沿員鹿路一段內側車道西向東行駛，涉嫌跨越雙黃線超車，在東明路、瑤鳳路一段交叉口撞上1輛待左轉自小客車，再碰撞外車道1輛自小客車。

沈姓男子接著撞上站在路口旁疑等紅燈的李姓男子，並撞到停放於超商前自小客車，另有1輛停等紅燈的自小客車也被波及；沈姓男子直到撞到超商外牆才停下。

彰化消防局接獲通報趕到現場，其中沈姓男子雙腳韌帶及頭部受傷送醫，另有2名駕駛分別胸痛、左上臂挫傷就醫，李姓行人頭部受創，傷勢較嚴重，意識不清送員林基督教醫院，再轉送彰化基督教醫院治療。

警方表示，5名駕駛酒測值都是0，初步分析沈姓男子疑未依規定超車肇事，確切肇事經過及責任仍須進一步釐清。

超商 紅燈

延伸閱讀

中友百貨生活圈「明日CITY」開啟彰化輕奢居住時代

中友百貨持續推動彰化店投資案 強調合作共創地方發展

4輛雙B車疑競速！彰化員林超商前連環撞 4人送醫、車禍原因待查

現行財劃法「未蒙其利先受害」 彰化補助款反減27億喊話中央幫助

相關新聞

機車超速卻罰到賓士車主！警方烏龍開單 經查全台撞號超過2千組

中華民國養豬協會理事長潘連周家住屏東縣潮州鎮，但日前竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在11月1日行駛於台...

假觀光真打工！泰籍黑工揭仲介抽佣高達3萬5 移民署逮39人

藉觀光名義跨海來台打工，泰籍黑工怒揭同國籍在台泰人仲介牟取暴利，每人抽佣最高達3萬5千元。移民署新北專勤隊日前會同雲林專...

新莊中港路頂樓加蓋舊公寓火警 疏散8人

新北市新莊區中港路261巷8弄今天上午9時許發生住宅火警，現場是4層老舊公寓的頂樓加蓋鐵皮屋起火冒煙，消防局派遣31車、...

公館商圈驚傳「整塊招牌掉落」 1車遭砸...現場畫面曝光

台北市公館商圈傳出驚悚招牌掉落案，一家知名連鎖餐酒館「阿薄郎台式小酒館」的店家招牌今天凌晨1點多突然掉落，所幸當時沒有民...

關山驚魂...女山友絕壁受困 遵守保命一招成功獲救

玉山國家公園關山出現驚險登山意外，一名女山友和三名有人同登關山，卻因落隊又迷路，誤入險峻岩壁上下不得，僅能報警求助。玉管...

影／驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

劉男開車失控，朝莊婦車輛猛撞，婦人跟著跌捯，下半身遭車子輾壓。圖：讀者提供 桃園市中壢區龍岡路一段昨(20)日下午13時許發生一起驚悚的車禍，69歲莊姓婦人將車輛停放於路邊，在後座放東西時，沿龍岡路一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。