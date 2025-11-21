彰化駕駛涉違規超車釀連環撞 行人疑等紅燈遭撞

沈姓男子昨天開車行經彰化縣埔心鄉員鹿路一段，涉跨越雙黃線超車後連環撞，撞飛在路口旁疑等紅燈的李姓行人，直到撞上超商外牆才停下，共4人送醫，其中李姓男子傷重轉院。

彰化縣警察局溪湖分局獲報處理，初步了解，沈姓男子昨天晚間9時許，駕駛自小客車沿員鹿路一段內側車道西向東行駛，涉嫌跨越雙黃線超車，在東明路、瑤鳳路一段交叉口撞上1輛待左轉自小客車，再碰撞外車道1輛自小客車。

沈姓男子接著撞上站在路口旁疑等紅燈的李姓男子，並撞到停放於超商前自小客車，另有1輛停等紅燈的自小客車也被波及；沈姓男子直到撞到超商外牆才停下。

彰化消防局接獲通報趕到現場，其中沈姓男子雙腳韌帶及頭部受傷送醫，另有2名駕駛分別胸痛、左上臂挫傷就醫，李姓行人頭部受創，傷勢較嚴重，意識不清送員林基督教醫院，再轉送彰化基督教醫院治療。

警方表示，5名駕駛酒測值都是0，初步分析沈姓男子疑未依規定超車肇事，確切肇事經過及責任仍須進一步釐清。