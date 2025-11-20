快訊

保七刑警大隊長登八通關猝逝 搜救隊徒步2日「把他帶回家」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

保安警察第七總隊刑警大隊長張益誠18日攀登玉山八通關「八大秀」時不幸猝逝。南投縣消防局派員連日跋涉上山，歷經兩天才抵達現場，今早在空勤直升機天候轉佳、順利起飛後完成吊掛，將張員遺體載運下山，同仁得知消息不捨，盼他「終於能回家」。

南投縣消防局表示，18日上午7時接獲高姓山友報案，指稱在白洋金礦山屋至中央金礦山屋間、往八通關6.5公里處，有一名男性倒臥山徑、疑似已無呼吸心跳，需要立即救援。

南投縣消防局第三大隊第一梯次共派出5名地面隊員，包括信義與玉山分隊消防人員、保七總隊玉山分隊塔塔加小隊員警、玉管處巡查員及觀高山屋留守人員，徒步進入山區。

為加速救援，第二梯次另調派5人申請空勤直升機空投至大水窟山，但18、19日連續三架次因山區天候惡劣，皆無法起飛。地面搜救隊伍只能負重前進，冒著低溫強風、濕滑地勢連續趕路兩天，沿途穿越碎石坡與陡峭山壁，過程極其艱辛。

直到今天上午8時，搜救人員終於抵達現場，確認張員已明顯死亡，隨即完成遺體包裹並以人力輪流背負的方式搬運，運到中央金礦山屋旁的空曠吊掛點。稍後天候短暫好轉，空勤直升機立即升空，於9時47分完成吊掛，10時6分降落消防署訓練中心，由警方與家屬接手後續事宜。

據了解，張益誠18日凌晨與兩名山友從登山口出發，目標秀姑巒山。途中出現腹痛不適，他獨自折返，往中央金礦山屋方向行進；不幸的是，途中倒地不起，直到上午有山友經過，發現他已無呼吸心跳。

消防局提醒，高山環境瞬息萬變，登山前應充分評估體能與經驗、備妥保暖裝備，並遵守「同進同出」原則，避免落單行走，才能降低山域事故風險。

保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員搜救兩天，今天配合空勤直升機將遺體運送下山。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員入山搜救，沿途地形崎嶇，增加搜救難度。圖／南投縣消防局提供
保七總隊刑警大隊長張益誠登八通關猝逝，救難人員入山搜救，沿途地形崎嶇，增加搜救難度。圖／南投縣消防局提供

