高雄港一港口發現人體載浮載沉 58歲男被救上岸已無呼吸心跳

高雄港一港口安檢所碼頭海域今晚6時25分被發現有人體載浮載沉，港務消防人員獲報出動，抵達時，年約58歲的溺水男性已被高市消防局和海巡人員救起，因當場無呼吸心跳，施以急救後，送醫搶救，警方正調查溺者身分與落海原因。

港務消防大隊高雄港隊指出，晚間6時25分接獲高雄市消防局轉報，指位於高雄港一港口安檢所旁碼頭疑似有浮屍，於是出動港消高雄港隊蓬萊分隊2車7人前往。

6時31分抵達現場，溺水者已由海巡及高雄市消防局人員拉起，因無生命徵象，港務消防隊人員協助急救，6時50分由高市消防救護人員將溺水年約58歲男子送醫急救；警方將調查溺水者身分並釐清落海原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980