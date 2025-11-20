快訊

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

高雄港一港口發現人體載浮載沉 58歲男被救上岸已無呼吸心跳

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄港一港口安檢所碼頭海域今晚6時25分被發現有人體載浮載沉，港務消防人員獲報出動，抵達時，年約58歲的溺水男性已被高市消防局和海巡人員救起，因當場無呼吸心跳，施以急救後，送醫搶救，警方正調查溺者身分與落海原因。

港務消防大隊高雄港隊指出，晚間6時25分接獲高雄市消防局轉報，指位於高雄港一港口安檢所旁碼頭疑似有浮屍，於是出動港消高雄港隊蓬萊分隊2車7人前往。

6時31分抵達現場，溺水者已由海巡及高雄市消防局人員拉起，因無生命徵象，港務消防隊人員協助急救，6時50分由高市消防救護人員將溺水年約58歲男子送醫急救；警方將調查溺水者身分並釐清落海原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄港一港口今晚有民眾發現人體載浮載沉　58歲男性被救上岸已無呼吸心跳被送醫搶救。示意圖。記者石秀華／攝影
高雄港一港口今晚有民眾發現人體載浮載沉　58歲男性被救上岸已無呼吸心跳被送醫搶救。示意圖。記者石秀華／攝影

高雄港 溺水 生命線
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中73歲男子坐超商戶外區臉色有異 送醫急救不治

新北男下水晨泳體力不濟受困沙洲20分鐘 消防出動船艇救上岸

天冷突發心肌梗塞…老師操場倒地無心跳 國小師生合力救回

高雄港引水人年薪上千萬！法院民事判決證實薪資數字

相關新聞

高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁...

高雄港一港口發現人體載浮載沉 58歲男被救上岸已無呼吸心跳

高雄港一港口安檢所碼頭海域今晚6時25分被發現有人體載浮載沉，港務消防人員獲報出動，抵達時，年約58歲的溺水男性已被高市...

吸2毒品撞3機車輾死騎士肇逃 毒駕男遭聲押

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。警方循...

高雄阿伯騎機車單手抱嬰放大腿 網酸：拿乖孫玩命、很猛

高雄市一名阿伯騎機車不僅未戴安全帽，單手抱嬰兒放在左大腿，行經興中一路被民眾拍下PO網指還以為是狗狗或假玩具，結果是「真...

凶手是黃腳虎頭蜂…2年前釀2死9傷 猴硐遊客中心外自行車道螯傷3人

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午有3名運動民眾遭虎頭蜂攻擊就醫，動保處下午請捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂螯傷3人 動保處火速摘除隧道內蜂巢

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午9點多。有運動民眾遭虎頭蜂攻擊，其中3人到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。動保處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。