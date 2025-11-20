吸2毒品撞3機車輾死騎士肇逃 毒駕男遭聲押

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。警方循線逮捕駕車陳姓男子，經檢察官訊問後，認涉犯「殺人、毒駕、肇事逃逸等」罪嫌重大，且有勾串證人或滅證之虞，認有羈押原因及必要，今晚諭知向法院聲請羈押，並禁止接見通信。

據了解，陳男向朋友借白色轎車，前天下午1點許在員林市新義街與員鹿路口前，追撞員鹿路上停等紅燈的機車，64歲高婦被撞飛倒地，72歲蕭姓女騎士、46歲張姓女騎士輕傷，陳男肇禍後加速駛離。高婦當場失去生命徵象，消防人員趕到急救並送醫，仍傷重不治，蕭婦、張女輕傷送醫無生命危險。

員林警分局前天傍晚在社頭鄉山腳路找到被棄置車輛，昨下午3點多循線在員林市山腳路逮捕陳男，進一步清查車禍發生時車內有兩名乘客，連同陳男都有吸毒跡象，警方也搜出車內安非他命、依托咪酯兩種毒品的多個毒包，詢問後移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885