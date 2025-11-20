高雄阿伯騎機車單手抱嬰放大腿 網酸：拿乖孫玩命、很猛

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名阿伯騎機車不僅未戴安全帽，單手抱嬰兒放在左大腿，行經興中一路被民眾拍下PO網指還以為是狗狗或假玩具，結果是「真的寶寶」，好歹用個背巾，什麼都沒有；有網友狠酸「拿乖孫玩命」；警方表示，騎士已違規將開罰。

PTT網站高雄版有網友以「興中路上的危險阿伯」為題PO文指出，希望這世界多一點愛和關心，朋友在興中路看到一個大哥用機車載著一個嬰兒，當下還以為是狗狗或假玩具，結果是「真的寶寶」，好歹用個背巾，什麼都沒有。

原PO指，當時朋友衝上跟阿伯說這樣很危險，但大哥卻笑笑繼續騎車，原PO呼籲網友，如果住附近的人，有認識他，拜託跟他講一下。

原PO貼文附上照片，只見畫面中阿伯騎機車沒戴安全帽，還將以左手抱著嬰兒，將嬰兒放在左大腿上騎車，行徑誇張。

畫面引起網友熱議，有網友直呼「這太恐怖了吧」、「嚇死」、「真扯」、「好恐怖」、「地獄開局」；有網友認為「直接吃罰單」；有網友指「拿乖孫玩命，很猛」。

轄區苓雅警分局指出，經檢視照片，該名機車騎士駕駛附載嬰兒未依規定且自身未戴安全帽，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，可處300元以上600元以下罰鍰；另未戴安全帽，違反同法第31條第6項，處500元罰鍰。

警方表示，已接獲民眾檢舉，將釐清駕駛身分後通知到案，予以開罰。

高雄市一名阿伯騎機車行經苓雅區興中路不僅未戴安全帽，還單手抱嬰兒放在左大腿。圖／取自PTT
高雄市一名阿伯騎機車行經苓雅區興中路不僅未戴安全帽，還單手抱嬰兒放在左大腿。圖／取自PTT

