凶手是黃腳虎頭蜂…2年前釀2死9傷 猴硐遊客中心外自行車道螯傷3人

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午有3名運動民眾遭虎頭蜂攻擊就醫，動保處下午請捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯式搜索，在隧道內發現虎頭蜂蜂巢移除。經查螯人的就是2年多前在瑞芳山八分寮登山步道，造成2死9傷令人聞之色變的同一種類的「黃腳虎頭蜂」。

動保處長楊淑方說，經查今天螯傷人的確認是黃腳虎頭蜂，最長在樹上築巢，或是屋簷、屋頂、隧道、橋下等都有摘除過，巢呈橢圓形或洋蔥形，表面灰褐色，層次分明，民眾如遇到要特別小心防範。

猴硐遊客中心外自行車道，今天上午9點多。有運動民眾遭虎頭蜂攻擊，其中3人到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯式搜索，下午3時在隧道內發現拳頭大小的虎頭蜂蜂巢，立即移除讓遊客安心。

虎頭蜂攻擊地點是侯硐遊客服務中心往瑞芳方向200公尺的自行車道，一名男性傷者表示，當時跑步經過此處時，多隻虎頭蜂突飛出來，先往他頭部攻擊 ，還好有戴帽子、穿長袖衣物，但背部還是有被螯傷，就醫後醫生注射2針、開了3天藥。

據一名資深捕蜂人員說，黃腳虎頭蜂毒性很高，被螫到可能會休克，嚴重時會致命，十分兇狠，連補蜂衣都可以刺穿，連捕捉的網袋也可咬破飛出。

新北市瑞芳山區八分寮登山步道，2年多前有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，2男送醫不治，還有9人受傷，新北市動保處後來確認定是黃腳虎頭蜂肇禍。

黃腳虎頭蜂是瑞芳、基隆山區常見的蜂種，新北動保處說，黃腳虎頭蜂在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但為攻擊性強的蜂種，腳是黃色為特點，又被稱為「獵腳」，可怕之處是因能在空中盤旅滯留很久，可鎖定目標後再行攻擊，在低、中、高海拔的山區都分布，巢位在樹叢間。

動保處表示，季節轉換蜂群較不穩定，若已察覺蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，不可使用衣物驅趕或尖叫，用衣服包住頭部，蹲低身體，盡量緩慢安靜繞道離開現場。