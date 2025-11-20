猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂螯傷3人 動保處火速摘除隧道內蜂巢

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午9點多。有運動民眾遭虎頭蜂攻擊，其中3人到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。動保處中午接獲通報後，立即請捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯式搜索，在下午3時在隧道內發現拳頭大小的虎頭蜂蜂巢，立即移除讓遊客安心。

虎頭蜂攻擊地點是侯硐遊客服務中心往瑞芳方向200公尺的自行車道，一名男性傷者表示，當時跑步經過此處時，多隻虎頭蜂突飛出來，先往他頭部攻擊 ，還好有戴帽子、穿長袖衣物，但背部還是有被螯傷，就醫後醫生注射2針、開了3天藥。

傷者表示，今天有3人被螫傷，為避免再有民眾及遊客受害，請相關單位前往處理或移除蜂巢。

新北動保處長楊淑方表示，隧道內環境穩定、溫度適中加上隧道內日夜溫差小、氣流穩定，不易受風吹雨淋影響，對於初期建立的小蜂巢，相對安全。

楊淑方說，虎頭蜂偏向在隱蔽、光線弱的地方築巢，其干擾也較小。隧道結構亦提供良好附著點，其頂部、壁面多為粗糙或水泥材質，便於蜂群黏住蜂巢。隧道封閉空間讓天敵難以接近蜂巢，經查隧道位於山林旁，附近就有昆蟲、樹汁、水源等食物來源也充足。

楊淑方提醒民眾，秋季是虎頭蜂最活躍、攻擊性最強的季節，至郊區休憩、登山健行等戶外活動外出登山、農作或山區活動時，可先查詢新北市虎頭蜂熱點網址https://hornethotspot.entomol.ntu.edu.tw/

楊淑方提醒防蜂四大守則，一、防蜂螫：穿長袖淺色衣物、帽，利用含 DEET 的防蚊液防蜂，遇巡邏蜂應盡速離開，勿再進入虎頭蜂領域範圍；

二、蜂巢通報： 切勿自行處理，應撥打1999由專業人員協助；三、遭受攻擊： 立刻迅速逃離並壓低身體，多人應分散逃跑，直到蜂群停止追擊；