聽新聞
0:00 / 0:00
車停工廠要開車聞異味 轉頭驚見陌生男子陳屍後座
花蓮縣吉安鄉一名曾姓男子到自家工廠要駕駛小貨車外出時，驚見陌生男子死在後座。警方調查，死者為64歲劉姓男子，當天要到附近工廠訪友，不知何故上了曾男的車，從上車到被發現死亡近24小時，初判現場沒有外力介入，已報請檢察官相驗釐清死因。
曾姓男子在吉安鄉光華工業區開工廠，18日上午8時許，他到工廠開小貨車要出門，聞到車上有奇怪的味道，轉頭一看，發現一名陌生男子躺在後座。員警到場同時通知救護人員趕到，確認男子已死亡，查出身分為住在吉安鄉干城村的64歲劉姓男子。
警方調閱監視器影像，劉男17日上午10時許走進工廠，一直到隔天上午8時被發現陳屍車上，都沒有下車。
車主曾男向警方表示，這輛車子停在工廠約兩天多沒有開，他和劉男並不認識，可能因車門沒上鎖，遭劉男開門進入；死者家人也對劉男當天行蹤不清楚。
曾男工廠就在光華派出所附近，17日上午劉男到光華派出所問路，表示要到工廠訪友，因講得不清不楚，最後劉男自行離去。
花蓮縣警局及吉安警分局鑑識人員都到場勘查，初步調查死者外觀沒有明顯外傷，現場也沒有外力介入的跡象，已報請花蓮地檢署檢察官相驗，法醫師也採集檢體送驗，釐清死因。
