車停工廠要開車聞異味 轉頭驚見陌生男子陳屍後座

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉一名曾姓男子到自家工廠要駕駛小貨車外出時，驚見陌生男子死在後座。警方調查，死者為64歲劉姓男子，當天要到附近工廠訪友，不知何故上了曾男的車，從上車到被發現死亡近24小時，初判現場沒有外力介入，已報請檢察官相驗釐清死因。

曾姓男子在吉安鄉光華工業區開工廠，18日上午8時許，他到工廠開小貨車要出門，聞到車上有奇怪的味道，轉頭一看，發現一名陌生男子躺在後座。員警到場同時通知救護人員趕到，確認男子已死亡，查出身分為住在吉安鄉干城村的64歲劉姓男子。

警方調閱監視器影像，劉男17日上午10時許走進工廠，一直到隔天上午8時被發現陳屍車上，都沒有下車。

車主曾男向警方表示，這輛車子停在工廠約兩天多沒有開，他和劉男並不認識，可能因車門沒上鎖，遭劉男開門進入；死者家人也對劉男當天行蹤不清楚。

曾男工廠就在光華派出所附近，17日上午劉男到光華派出所問路，表示要到工廠訪友，因講得不清不楚，最後劉男自行離去。

花蓮縣警局及吉安警分局鑑識人員都到場勘查，初步調查死者外觀沒有明顯外傷，現場也沒有外力介入的跡象，已報請花蓮地檢署檢察官相驗，法醫師也採集檢體送驗，釐清死因。

現場監視器影像顯示，劉姓男子17日上午10時許，自行走入曾男工廠。記者王燕華／翻攝
現場監視器影像顯示，劉姓男子17日上午10時許，自行走入曾男工廠。記者王燕華／翻攝
劉姓男子被發現陳屍花蓮吉安鄉光華工業區內一處工廠小貨車內。記者王燕華／翻攝
劉姓男子被發現陳屍花蓮吉安鄉光華工業區內一處工廠小貨車內。記者王燕華／翻攝

吉安 花蓮 死亡
相關新聞

高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁...

凶手是黃腳虎頭蜂…2年前釀2死9傷 猴硐遊客中心外自行車道螯傷3人

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午有3名運動民眾遭虎頭蜂攻擊就醫，動保處下午請捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂螯傷3人 動保處火速摘除隧道內蜂巢

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午9點多。有運動民眾遭虎頭蜂攻擊，其中3人到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。動保處...

車停工廠要開車聞異味 轉頭驚見陌生男子陳屍後座

花蓮縣吉安鄉一名曾姓男子到自家工廠要駕駛小貨車外出時，驚見陌生男子死在後座。警方調查，死者為64歲劉姓男子，當天要到附近...

影／行人違規穿越車陣撞上違規越線行駛機車 桃警通通開罰

行人可別錯用霸王條款，違規還是得收罰單！桃園市桃園區富國路昨天上午發生行人闖紅燈、違規穿越車陣撞倒機車的交通事故，挨撞的...

保七警官南投登山倒地亡 陸空出勤帶下山交家屬

保安警察第七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關「八大秀」行程，疑因身體因素倒地失去生命徵象。南投縣消防局18日派員救援，今天...

