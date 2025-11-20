影／行人違規穿越車陣撞上違規越線行駛機車 桃警通通開罰

行人可別錯用霸王條款，違規還是得收罰單！桃園市桃園區富國路昨天上午發生行人闖紅燈、違規穿越車陣撞倒機車的交通事故，挨撞的騎士人車彈飛倒地，以肉身撞上違規跨越雙黃線機車的黃姓男子當場痛得躺在地上，所幸皆輕傷，桃園警分局針對行人、騎士均開罰。

桃園分局說明，這起事故發生在昨天上午11時53分，有名駕駛在網路po出自己的行車紀錄器，顯示當時行經桃園區富國路649號前路口，紅燈剛好轉為綠燈之際，從右邊外側車道計程車頭前，突然竄出1名男子，穿過兩線道的車陣後，企圖快速奔向對街，詎料，起跑當下，正巧撞上為超越前車而違規越線行駛在對向車道的騎士。

桃園警方說，黃姓男子不但闖紅燈又未依規定行走路口斑馬線，導致呂姓機車騎士閃避不及發生碰撞，經實施酒測，雙方均無酒精反應；行人違規依道路交通管理處罰條例「行人不依標誌、標線、號誌之指示通行」、「行人不依規定擅自穿越車道」，均可處500元罰鍰，違規騎士則依同法「汽車駕駛人（包含機車）不按遵行之方向行駛，或在禁止超車路段違規超車」，可處600元以上1800元以下罰鍰。