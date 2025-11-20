快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

保七警官南投登山倒地亡 陸空出勤帶下山交家屬

中央社／ 南投縣20日電

南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金<a href='/search/tagging/2/礦山' rel='礦山' data-rel='/2/148192' class='tag'><strong>礦山</strong></a>屋路段傳山難，當時消防局會同相關單位派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供
南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段傳山難，當時消防局會同相關單位派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供

保安警察第七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關「八大秀」行程，疑因身體因素倒地失去生命徵象。南投縣消防局18日派員救援，今天將遺體背至中央金礦山屋，由直升機運下山。

南投縣消防局18日清晨接獲高姓山友報案指出，白洋金礦山屋至中央金礦山屋間，1名53歲男子倒臥在地，疑已失去生命徵象，轄區第三大隊立即啟動救援機制並群呼義消，第1梯次出動5人馳援，考量救援時效，同步派遣第2梯次共5人申請搭直升機前往大水窟山。

消防局表示，18日、19日申請直升機因天氣不佳無法起飛，搜救人員只能負重徒步，冒著低溫風雨連續趕路2天，克服崎嶇溼滑山路，今天上午8時接觸罹難者，打包後以人力輪流背負穿越險峻地勢，將遺體運往中央金礦山屋旁空曠吊掛點，並申請直升機協助吊掛。

內政部消防署特種搜救隊表示，考量山路崎嶇且路途遙遠，地面搜救人員徒手搬運遺體極困難且風險高，因此申請內政部空中勤務總隊直升機協助吊掛遺體，直升機組員抵達目標區上空，以擔架吊掛上機，後續落地消防署訓練中心，遺體交警方及家屬處理。

直升機 遺體 礦山
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投草屯發兒童生日禮金每人2萬領到5歲 埔里明天三讀跟進

消防署鑑定實驗室通過美CTS試驗 同步國際水準

相關新聞

高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁...

凶手是黃腳虎頭蜂…2年前釀2死9傷 猴硐遊客中心外自行車道螯傷3人

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午有3名運動民眾遭虎頭蜂攻擊就醫，動保處下午請捕蜂達人團隊前往猴硐遊客中心地毯...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂螯傷3人 動保處火速摘除隧道內蜂巢

新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道，今天上午9點多。有運動民眾遭虎頭蜂攻擊，其中3人到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。動保處...

車停工廠要開車聞異味 轉頭驚見陌生男子陳屍後座

花蓮縣吉安鄉一名曾姓男子到自家工廠要駕駛小貨車外出時，驚見陌生男子死在後座。警方調查，死者為64歲劉姓男子，當天要到附近...

影／行人違規穿越車陣撞上違規越線行駛機車 桃警通通開罰

行人可別錯用霸王條款，違規還是得收罰單！桃園市桃園區富國路昨天上午發生行人闖紅燈、違規穿越車陣撞倒機車的交通事故，挨撞的...

保七警官南投登山倒地亡 陸空出勤帶下山交家屬

保安警察第七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關「八大秀」行程，疑因身體因素倒地失去生命徵象。南投縣消防局18日派員救援，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。