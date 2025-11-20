保七警官南投登山倒地亡 陸空出勤帶下山交家屬

南投信義八通關古道6.5K、白洋往中央金礦山屋路段傳山難，當時消防局會同相關單位派出4人隊伍從地面挺進救援。圖／南投縣消防局提供

保安警察第七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關「八大秀」行程，疑因身體因素倒地失去生命徵象。南投縣消防局18日派員救援，今天將遺體背至中央金礦山屋，由直升機運下山。

南投縣消防局18日清晨接獲高姓山友報案指出，白洋金礦山屋至中央金礦山屋間，1名53歲男子倒臥在地，疑已失去生命徵象，轄區第三大隊立即啟動救援機制並群呼義消，第1梯次出動5人馳援，考量救援時效，同步派遣第2梯次共5人申請搭直升機前往大水窟山。

消防局表示，18日、19日申請直升機因天氣不佳無法起飛，搜救人員只能負重徒步，冒著低溫風雨連續趕路2天，克服崎嶇溼滑山路，今天上午8時接觸罹難者，打包後以人力輪流背負穿越險峻地勢，將遺體運往中央金礦山屋旁空曠吊掛點，並申請直升機協助吊掛。

內政部消防署特種搜救隊表示，考量山路崎嶇且路途遙遠，地面搜救人員徒手搬運遺體極困難且風險高，因此申請內政部空中勤務總隊直升機協助吊掛遺體，直升機組員抵達目標區上空，以擔架吊掛上機，後續落地消防署訓練中心，遺體交警方及家屬處理。