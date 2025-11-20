聽新聞
扯！無風無雨無太陽 桃園女開車闖捷運工地摔8米深坑輕傷
桃園市八德區今天發生一起離奇車禍，63歲的廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神未注意車前狀況，不僅開進捷運綠線工地，還連人帶車栽進8公尺深的深坑，索性僅受輕傷，在消防人員協助下已脫困，整起事故由警方釐清當中。
據了解，廖女今天下午1時50分開車駛出賣場後暴衝，疑似恍神操作不當，急右轉衝壞2道護欄闖進捷運工地後，整輛車如卡通劇情一般騰空在洞口上方，然後逕直往下掉。直接栽進捷運正在開挖的地下室
駕駛連人帶車摔落後，右小腿腫脹擦傷及胸、腰部疼痛，但意識清楚，能自行爬梯脫困，目前送往醫院檢傷；警方表示，廖女現場酒測值為零，車輛正用吊車吊離中，詳細肇事原因尚待釐清。
