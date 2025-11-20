快訊

扯！無風無雨無太陽 桃園女開車闖捷運工地摔8米深坑輕傷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區今天發生一起離奇車禍，63歲的廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神未注意車前狀況，不僅開進捷運綠線工地，還連人帶車栽進8公尺深的深坑，索性僅受輕傷，在消防人員協助下已脫困，整起事故由警方釐清當中。

據了解，廖女今天下午1時50分開車駛出賣場後暴衝，疑似恍神操作不當，急右轉衝壞2道護欄闖進捷運工地後，整輛車如卡通劇情一般騰空在洞口上方，然後逕直往下掉。直接栽進捷運正在開挖的地下室

駕駛連人帶車摔落後，右小腿腫脹擦傷及胸、腰部疼痛，但意識清楚，能自行爬梯脫困，目前送往醫院檢傷；警方表示，廖女現場酒測值為零，車輛正用吊車吊離中，詳細肇事原因尚待釐清。

桃園一名廖姓女子疑似恍神，開車闖捷運工地，還連人帶車栽進8米的深坑。記者陳俊智／翻攝
桃園一名廖姓女子疑似恍神，開車闖捷運工地，還連人帶車栽進8米的深坑。記者陳俊智／翻攝

捷運 賣場 恍神
相關新聞

高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁...

影／三重宮廟墜樓意外 61歲信眾自5樓跌落電梯井命危

新北市三重區1間設在公寓5、6樓的宮廟，今天中午有1名61歲信眾幫忙搬貨時從5樓跌落貨梯井摔到1樓，消防隊救護人員趕抵時...

扯！無風無雨無太陽 桃園女開車闖捷運工地摔8米深坑輕傷

桃園市八德區今天發生一起離奇車禍，63歲的廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神未注意車前狀況，不僅...

台中73歲男子坐超商戶外區臉色有異 送醫急救不治

台中73歲游姓男子今天早上獨自坐在豐原區一家超商戶外區，當時氣溫低，民眾看到他臉色異常報案，消防隊救護員到場發現他已無生...

男持玩具手榴彈搶銀樓 推開女店員不算強盜...改依搶奪起訴

57歲戴姓男子9月24日持玩具手榴彈涉嫌搶奪基隆市某家銀樓，得手2條價值25萬餘元金項鍊，警方半小時逮人依強盜罪送辦。基...

婦人長期餵狗致社區不安 嘉畜所開罰8萬6提告妨礙公務

嘉義縣竹崎鄉吳姓婦人長期餵養流浪狗，造成流浪狗群聚結隊，今年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家...

