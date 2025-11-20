高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁駕駛的凌志轎車後翻覆，導致貨車載的豆皮乾貨掉落一地，幸林僅受輕傷，事故造成交通受阻1小時。

林園警分局指出，張姓男子（42歲）今天中午駕曳引車行經台88快速道路西往東方向行駛，因變換車道，導致後方由林姓男子（62歲）駕駛的小貨車反應不及撞上。