高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁駕駛的凌志轎車後翻覆，導致貨車載的豆皮乾貨掉落一地，幸林僅受輕傷，事故造成交通受阻1小時。

林園警分局指出，張姓男子（42歲）今天中午駕曳引車行經台88快速道路西往東方向行駛，因變換車道，導致後方由林姓男子（62歲）駕駛的小貨車反應不及撞上。

林男小貨車又往前追撞鄭姓老翁（72歲）駕駛的凌志轎車後翻覆，所幸僅林姓男子受輕傷無需送醫；但小貨車後車廂車門被撞開，導致豆皮乾貨散落一地，影響車輛行進，事故現場於1小時後才排除；張等3名駕駛酒測值均為0，詳細肇責待交通大隊釐清鑑定。

高雄林姓男子駕駛的小貨車今午行經台88快速道路時遭曳引車擦撞後再撞凌志轎車（如圖），豆皮乾貨掉滿地。圖／讀者提供
