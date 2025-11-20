聽新聞
男持玩具手榴彈搶銀樓 推開女店員不算強盜...改依搶奪起訴
57歲戴姓男子9月24日持玩具手榴彈涉嫌搶奪基隆市某家銀樓，得手2條價值25萬餘元金項鍊，警方半小時逮人依強盜罪送辦。基隆地檢署今偵結，檢方認為只將女店員推開，未達讓她「不能抗拒」程度，改依搶奪罪嫌起訴戴男。
起訴書指出，基隆市警局110勤務指揮中心9月24日晚7時13分，接獲仁四路一家銀樓店員報案，戴男衝進店內搶走金鍊項，員警封鎖現場採證，玩具假手榴彈放在櫃台上，警力趕至現場周下圍捕。
員警依據店員描述禿頭、穿黑色運動鞋、黑色長褲及灰色上衣等戴男特徵，半小時內就在愛一路將他逮捕，並在他身上起獲強盜取得，2條市價25萬8000元的金項鍊，警詢後依強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
起訴書表示，案發當時店內有2名店員，他進入銀樓後直闖櫃台內，在裡面的店員想阻擋他，但仍被他推開闖了進去，一手但進展示櫃抓起2條金鍊就往外奔逃。
檢方說，戴男行搶過程戴口罩進入，把玩具手榴彈放在櫃檯桌上，隨即到櫥窗搶走2條金項鍊，只有推開女店員，未達到讓女店員有「不能抗拒」的程度，女店員也不知道玩具手榴彈放在櫃台，與強盜罪嫌構成要件須達「不能抗拒」不符，改依搶奪罪嫌起訴戴男。
