直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

男持玩具手榴彈搶銀樓 推開女店員不算強盜...改依搶奪起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

57歲戴姓男子9月24日持玩具手榴彈涉嫌搶奪基隆市某家銀樓，得手2條價值25萬餘元金項鍊，警方半小時逮人依強盜罪送辦。基隆地檢署今偵結，檢方認為只將女店員推開，未達讓她「不能抗拒」程度，改依搶奪罪嫌起訴戴男。

起訴書指出，基隆市警局110勤務指揮中心9月24日晚7時13分，接獲仁四路一家銀樓店員報案，戴男衝進店內搶走金鍊項，員警封鎖現場採證，玩具假手榴彈放在櫃台上，警力趕至現場周下圍捕。

員警依據店員描述禿頭、穿黑色運動鞋、黑色長褲及灰色上衣等戴男特徵，半小時內就在愛一路將他逮捕，並在他身上起獲強盜取得，2條市價25萬8000元的金項鍊，警詢後依強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

起訴書表示，案發當時店內有2名店員，他進入銀樓後直闖櫃台內，在裡面的店員想阻擋他，但仍被他推開闖了進去，一手但進展示櫃抓起2條金鍊就往外奔逃。

檢方說，戴男行搶過程戴口罩進入，把玩具手榴彈放在櫃檯桌上，隨即到櫥窗搶走2條金項鍊，只有推開女店員，未達到讓女店員有「不能抗拒」的程度，女店員也不知道玩具手榴彈放在櫃台，與強盜罪嫌構成要件須達「不能抗拒」不符，改依搶奪罪嫌起訴戴男。

男持玩具手榴彈搶銀樓，推開女店員不構成強盜，改依搶奪起訴。記者游明煌／翻攝
店員 基隆 強盜
延伸閱讀

基隆環保局回收廠散布垃圾 謝國樑：會盡快開罰

銀樓驗貨交易金手鍊眼睛眨一下6.5萬沒了 警揭關鍵處小心防範

高雄女投資客賣金手鍊 銀樓驗貨買家耍「出神入化」手法6.5萬飛了

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

相關新聞

影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐...

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放置炸彈，台北市刑警大隊昨天接獲報案後，立即向社群網路公司...

影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過其中64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。員...

影／嘉義KTV外爆發持械鬥毆...男遭車急速夾撞斷腿 警帶回8人偵辦

嘉義市今天凌晨傳出KTV外發生鬥毆衝突，市警一分局於1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前有人聚眾鬥毆。警方...

男持玩具手榴彈搶銀樓 推開女店員不算強盜...改依搶奪起訴

57歲戴姓男子9月24日持玩具手榴彈涉嫌搶奪基隆市某家銀樓，得手2條價值25萬餘元金項鍊，警方半小時逮人依強盜罪送辦。基...

