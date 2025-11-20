婦人長期餵狗致社區不安 嘉畜所開罰8萬6提告妨礙公務

嘉義縣竹崎鄉吳姓婦人長期餵養流浪狗，造成流浪狗群聚結隊，今年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，實地勘查處理卻遭婦人辱罵、推擠，已對婦人提告妨害公務，且涉犯動保法裁罰8萬3000元。

嘉畜所表示，動保人員在內埔村溪洲加油站周邊巡視，發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集，試圖帶回肇事犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至以「觀音指示」「警察顧問」等語推脫責任，涉嫌刑法妨害公務依法送辦。

吳姓婦人的丈夫事後承諾不再餵養，但嘉畜所仍持續接獲檢舉，疑似另起爐灶繼續餵狗。嘉畜所指出，動保法規定長期餵養視同飼主，吳婦未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反規定共裁罰8萬3000元，另因犬隻影響公共安全，最高加罰1萬5000元。