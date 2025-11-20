婦人長期餵狗致社區不安 嘉畜所開罰8萬6提告妨礙公務
嘉義縣竹崎鄉吳姓婦人長期餵養流浪狗，造成流浪狗群聚結隊，今年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，實地勘查處理卻遭婦人辱罵、推擠，已對婦人提告妨害公務，且涉犯動保法裁罰8萬3000元。
嘉畜所表示，動保人員在內埔村溪洲加油站周邊巡視，發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集，試圖帶回肇事犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至以「觀音指示」「警察顧問」等語推脫責任，涉嫌刑法妨害公務依法送辦。
吳姓婦人的丈夫事後承諾不再餵養，但嘉畜所仍持續接獲檢舉，疑似另起爐灶繼續餵狗。嘉畜所指出，動保法規定長期餵養視同飼主，吳婦未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反規定共裁罰8萬3000元，另因犬隻影響公共安全，最高加罰1萬5000元。
嘉畜所表示，案件至今已捕捉11隻問題犬，全數絕育並收容，不再放回原地。不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，為犬隻配戴矯正器減輕問題，餵養者不應私自移除矯正器，使管理效果大幅降低，呼籲以絕育及認養等方式取代餵食，保障居民安全並改善動物福利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言