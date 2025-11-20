快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

婦人長期餵狗致社區不安 嘉畜所開罰8萬6提告妨礙公務

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉吳姓婦人長期餵養流浪狗，造成流浪狗群聚結隊，今年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，實地勘查處理卻遭婦人辱罵、推擠，已對婦人提告妨害公務，且涉犯動保法裁罰8萬3000元。

嘉畜所表示，動保人員在內埔村溪洲加油站周邊巡視，發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集，試圖帶回肇事犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至以「觀音指示」「警察顧問」等語推脫責任，涉嫌刑法妨害公務依法送辦。

吳姓婦人的丈夫事後承諾不再餵養，但嘉畜所仍持續接獲檢舉，疑似另起爐灶繼續餵狗。嘉畜所指出，動保法規定長期餵養視同飼主，吳婦未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反規定共裁罰8萬3000元，另因犬隻影響公共安全，最高加罰1萬5000元。

嘉畜所表示，案件至今已捕捉11隻問題犬，全數絕育並收容，不再放回原地。不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，為犬隻配戴矯正器減輕問題，餵養者不應私自移除矯正器，使管理效果大幅降低，呼籲以絕育及認養等方式取代餵食，保障居民安全並改善動物福利。

嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣吳姓婦人長期餵養流浪狗，延伸追車咬人及行人跌倒等意外，嘉畜所開罰8萬6000元並提告妨礙公務。記者黃于凡／翻攝

狂犬病疫苗 動保法 嘉義
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國重慶某小區空地湧人潮「挖寶藏」 社區澄清：別處運來泥土有少量銅錢

新北石門核子事故演練 跨區支援社區合作無間

永續教育 淡水新市國小走讀神祕古老水源古蹟

苗栗今年第5例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 接觸犬隻均呈陰性

相關新聞

影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐...

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放置炸彈，台北市刑警大隊昨天接獲報案後，立即向社群網路公司...

影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過其中64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。員...

影／嘉義KTV外爆發持械鬥毆...男遭車急速夾撞斷腿 警帶回8人偵辦

嘉義市今天凌晨傳出KTV外發生鬥毆衝突，市警一分局於1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前有人聚眾鬥毆。警方...

高雄小貨車台88遭曳引車擦撞再撞凌志 豆皮掉滿地釀交通受阻1小時

張姓男子今午12時55分駕曳引車沿台88快速道路行駛，變換車道時不慎與林姓男子的小貨車發生擦撞，小貨車又往前追撞鄭姓老翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。