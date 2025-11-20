聽新聞
影／男子酒醉路倒警察幫叫計程車送回家 轉眼就下車闖陌生人租屋處大鬧
台北市復興南路一間租屋處，昨天清晨竟被酒醉男子闖入，破壞紗窗還不斷喊叫，趙姓房客嚇傻，立即起身制止，不料對方竟和房客對罵；醉男離開後，趙姓房客越想越不對，傍晚到轄區派出所報案。
警方發現，侵入住宅的酒醉男子，當天稍早前才因喝得爛醉如泥倒在路邊，派出所到場後擔心他的安全，還特地叫計程車讓他搭車離去，不料沒多久，男子就自行下車，還闖到陌生人的租屋處大鬧，目前警方已經掌握身分，是一名年約30歲男子，將通知對方到案說明。
大安分局瑞安派出所昨天下午4時接獲趙姓男子報案，他說上午8時許在租屋處休息時，窗外傳來喊叫聲及敲打聲因此驚醒，起身查看後發現一名陌生男子闖入住處，並持小鐵棒敲打窗戶、破壞紗窗，同時對他恐嚇喊叫，趙男受到驚嚇後立即制止對方，誰知對方還出言辱罵，不久自行離去。
趙男事後越想越不對，傍晚到派出所報案，警方調閱監視器畫面，發現涉案男子就是清晨路倒男子，還是同一派出所的同仁到場處理，還幫忙叫計程車，對於男子為何到租屋處，警方目前也不清楚原因，懷疑男子可能因為租屋處的樓下大門沒關好，闖入後酒醉大鬧，目前警方已掌握其身分，將通知其到案說明，釐清案情並依法進行偵處。
