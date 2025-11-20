快訊

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並搭配他的聲音介紹「全台唯一縣長推薦，下單貨到付款」。嘉義縣政府向警方報案，目前已受理案件，並通報臉書下架影片。

翁章梁說，網路上流傳一段影片，模仿他的頭像和聲音販賣農產品，若在社群平台或Line看到轉傳影片，要注意這是詐騙行為，目前已向臉書檢舉，並向警方報案；他推薦農產品都會在粉絲團裡面，請民眾參考粉絲團影片，有在粉絲團出現過的農產品，才是由他推薦的。

警方表示，接獲縣政府通報，網路上出現冒用縣長頭像及聲音的影片，依法受理案件，並向臉書通報下架影片，提醒民眾特別留意詐騙手法，近期出現AI變造生成影片，假冒政府機關或名人名義投放廣告，販售來路不明商品，應謹慎查證，切勿上當受騙。

嘉義縣長翁章梁遭AI變造影片冒用，縣府報警並要求臉書下架。記者黃于凡／翻攝
