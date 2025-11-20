影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險

新北市蘆洲區長榮路今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表示將通知車主到案說明，依公共危險罪嫌偵辦並逕行舉發15件交通違規，罰鍰超過10萬元。

據了解，這輛貨車凌晨2時許停在光明路口快車道上，綠燈亮了也不走，員警巡邏經過發現，準備攔查時司機迅速駛離，且不理會警方鳴笛示意停車受檢開始飆速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行、不打方向燈、逆向行駛。