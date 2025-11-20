聽新聞
0:00 / 0:00
影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險
新北市蘆洲區長榮路今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表示將通知車主到案說明，依公共危險罪嫌偵辦並逕行舉發15件交通違規，罰鍰超過10萬元。
據了解，這輛貨車凌晨2時許停在光明路口快車道上，綠燈亮了也不走，員警巡邏經過發現，準備攔查時司機迅速駛離，且不理會警方鳴笛示意停車受檢開始飆速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行、不打方向燈、逆向行駛。
後來逃至五股、蘆洲交界處衝上匝道往台64線高架道路，2輛警用機車沒有繼續再追，返所調閱監視器蒐證，後續將通知車主到案說明，除依公共危險罪嫌偵辦，危險駕駛等15次交通違規逐項逕行舉發，合計約可處10萬7400元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言