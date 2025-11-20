快訊

影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區長榮路今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表示將通知車主到案說明，依公共危險罪嫌偵辦並逕行舉發15件交通違規，罰鍰超過10萬元。

據了解，這輛貨車凌晨2時許停在光明路口快車道上，綠燈亮了也不走，員警巡邏經過發現，準備攔查時司機迅速駛離，且不理會警方鳴笛示意停車受檢開始飆速逃逸，沿途闖紅燈、蛇行、不打方向燈、逆向行駛。

後來逃至五股、蘆洲交界處衝上匝道往台64線高架道路，2輛警用機車沒有繼續再追，返所調閱監視器蒐證，後續將通知車主到案說明，除依公共危險罪嫌偵辦，危險駕駛等15次交通違規逐項逕行舉發，合計約可處10萬7400元罰鍰。

新北市蘆洲今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表示將通知車主到案說明，依公共危險罪嫌偵辦並逕行舉發15件交通違規，罰鍰超過10萬元。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸,沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追,最後衝上台64線快速道路逃脫,警方表示將通知車主到案說明,依公共危險罪嫌偵辦並逕行舉發15件交通違規,罰鍰超過10萬元。記者林昭彰/翻攝

