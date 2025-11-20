聽新聞
影／iPhone夜裡掉工地找不到報警 警開啟一內建功能幫他尋回
「你厲害、你厲害！」67歲的林姓男子工作時不慎將新買的iPhone 17手機「遺落」在工地，屢找不到，心急地求助烏日派出所。員警後來用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。
據了解，林男昨天中午在工地作業時，不慎遺失了iPhone 17。手機內存放著他10多年來累積的重要客戶資料，堪稱「生意命脈」。他和6名同事從白天找到入夜，來回找了多次都遍尋不著。眼見天色已暗、希望渺茫，因此心急如焚地求助員警協助。
烏日派出所巡佐王瑞波、警員葉峻賓及郭旭秦獲報後，立即展開搜尋。因搜尋難度直逼大海撈針，為有效尋找，員警立即開啟手機內建尋找功能定位，縮小範圍尋找，最後終於聽到一處土堆裡傳出微弱的嗶嗶聲，於是立即徒手下挖，才挖出被土堆覆蓋的手機。林男見手機失而復得，摸了又摸，還打開看了一下，發現手機還運轉如常，不禁連說數次「你厲害、你厲害！」並對於員警迅速協助，表達感謝。
烏日警分局長劉雲鵬說，尋機任務展現員警的高效率與為民服務的熱忱，提升派出所與在地民眾情感連結。現代人「機不可失」，手機片刻不能離身，它不僅是通訊工具，更是錢包與生活紀錄本。提醒民眾外出時務必注意隨身物品，提高警覺，以降低貴重物品遺失的風險。
