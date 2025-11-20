快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／iPhone夜裡掉工地找不到報警 警開啟一內建功能幫他尋回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

「你厲害、你厲害！」67歲的林姓男子工作時不慎將新買的iPhone 17手機「遺落」在工地，屢找不到，心急地求助烏日派出所。員警後來用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。

據了解，林男昨天中午在工地作業時，不慎遺失了iPhone 17。手機內存放著他10多年來累積的重要客戶資料，堪稱「生意命脈」。他和6名同事從白天找到入夜，來回找了多次都遍尋不著。眼見天色已暗、希望渺茫，因此心急如焚地求助員警協助。

烏日派出所巡佐王瑞波、警員葉峻賓及郭旭秦獲報後，立即展開搜尋。因搜尋難度直逼大海撈針，為有效尋找，員警立即開啟手機內建尋找功能定位，縮小範圍尋找，最後終於聽到一處土堆裡傳出微弱的嗶嗶聲，於是立即徒手下挖，才挖出被土堆覆蓋的手機。林男見手機失而復得，摸了又摸，還打開看了一下，發現手機還運轉如常，不禁連說數次「你厲害、你厲害！」並對於員警迅速協助，表達感謝。

烏日警分局長劉雲鵬說，尋機任務展現員警的高效率與為民服務的熱忱，提升派出所與在地民眾情感連結。現代人「機不可失」，手機片刻不能離身，它不僅是通訊工具，更是錢包與生活紀錄本。提醒民眾外出時務必注意隨身物品，提高警覺，以降低貴重物品遺失的風險。

台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供
台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供
台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供
台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供
林姓男子找到手機，興奮地直感謝。圖／民眾提供
林姓男子找到手機，興奮地直感謝。圖／民眾提供
台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供
台中市烏日警分局烏日派出所警員用手機內建的「尋找」功能，以聽聲辨位方式，僅10分鐘就在深夜的5百坪空曠工地內為林找到已埋在土裡的手機。圖／民眾提供

iPhone 17
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

景美溪驚見不明汙水 北市環保局曝捷運南環段工程惹禍

香港機場三跑工地發現二戰炸彈 疏散900人引爆

影／基隆建案工地開挖…緊臨民宅破大洞吞家具 百餘民宅急檢測

相關新聞

影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐...

影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過其中64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。員...

影／嘉義KTV外爆發持械鬥毆...男遭車急速夾撞斷腿 警帶回8人偵辦

嘉義市今天凌晨傳出KTV外發生鬥毆衝突，市警一分局於1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前有人聚眾鬥毆。警方...

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並...

影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險

新北市蘆洲區長榮路今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。