台積電高雄廠用電工程打樁土石砸民車 台電致歉願賠償

高雄翠華路、中華路多路段封閉車道施工，昨天有汽車駕駛行經翠華路一帶時，突然被土石砸車，事後檢視車輛板金，多處有土石噴濺痕跡，氣得駕駛在社群質問「到底要施工多久？」對此，工程承辦單位台電南區施工處致歉，允諾將賠償車主損失。

一名車主昨天在社群Threads上發文，貼出多張車外板金受損照片，質疑「翠華路到底施工要多久？」「停紅燈結果聽到碰一聲，很多土石掉在我車上，轉頭一看這麼大一根木頭在旁邊，煩死了，從翠華路到中華路都施工！」

今負責施工的台電南區工程處出面致歉，將儘速聯繫民眾，確認車輛損失狀況，若為工程所致部分，將依規定辦理賠償事宜。

今年5月起中華路、翠華路多路段車道封閉施工，尖峰時段常造成壅塞，台電今揭露該工程目的，主要是供應楠梓產業園區台積電晶圓廠用電所需，工程自今年5月起至明年2月為止。