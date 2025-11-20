影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過其中64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。員林警分局今表示，昨下午逮捕陳男，進一步清查車禍發生時車內有兩名乘客，連同陳男都有吸毒跡象，警方也搜出車內多包毒品。

據了解，陳男向朋友借白色轎車，前天下午1點許在員林市新義街與員鹿路口前，追撞員鹿路上停等紅燈的機車，64歲高婦被撞飛倒地，72歲蕭姓女騎士、46歲張姓女騎士輕傷，陳男肇禍後加速駛離。高婦當場失去生命徵象，消防人員趕到急救並送醫，仍傷重不治，蕭婦、張女輕傷送醫無生命危險。

現場許多行人和用路人目睹陳男高速衝撞機車並從機車騎士身上輾過，既驚愕又氣憤，員林警分局成立專案小組調閱路口監視錄影畫面，前天傍晚在社頭鄉山腳路找到肇事車輛，清查地緣關係，昨下午3點10分在員林市山腳路一段前緝獲涉案陳男（45歲），並追查出有兩名男子同車。

員林警方在陳嫌棄置的轎車內找到依托咪酯、安非它命這兩種藥品，初步藥檢都檢出陳男3人有吸毒反應，陳男依過失致死、過失傷害罪嫌，及3人都違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。