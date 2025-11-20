快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分局今解釋，警方查獲該車違規通知陳男，陳隔天才去當地警所報案車牌遭冒用，非故意開單，建議陳循管道申訴，審核通過會依法撤單。

家住台北市的陳姓男子在網路社群Threads貼文指，一口氣接到高雄警方開出14張罰單，其中有10張是同一位員警開出的，看照片是違規攔查不停、沿路逃逸。

陳男抱怨，在高雄警方開單之前的前兩天就已報案，車牌遭變造冒用，並當場請住區派出所聯絡分局處理，但一個月後還是收到一疊罰單，指他人違法作惡為何守法的公民要倒楣？

陳男並質疑，公僕的作法讓他實在是無法認同，來電時已說明非本人人車，當時人、車都在台北家中，也已報案了，還是開出10張連續罰單，現在還要花時間、精力、金錢去解決這爛人破事，去申訴就解決了？事已至此，發發牢騷摸摸鼻子認了，只能找時間去解決。

開單的苓雅警分局今天上午解釋，分局警組於10月7日晚間7時40分執行勤務時，在興中二路與城西街口，發現轎車並排停車，上前盤查，但駕駛不服稽查取締而逃逸，警方尾隨至中山三路成功橋，該車上橋後逃逸離去。

警方指出，由於該輛車有併排臨停、未依規定打方向燈及闖紅燈等行為，因此開出共10張罰單，已由交通裁決所裁定處罰共計8萬6300元罰款。

警方表示，警方製單舉發該車違規行為，以車追人，隔天通知人在北部的車主陳男，陳之後才向當地警方報案車牌遭冒用，警方無法單憑車主口說就不寄出罰單，建議當事人舉證對自己有利線索並檢附報案資料提出申訴，若審核通過，會依規定撤單。

北市陳姓男子貼文控訴，1個月月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接到14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開。圖／取自網路社群Threads
北市陳姓男子貼文控訴，1個月月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接到14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開。圖／取自網路社群Threads
高市苓雅警分局警方於10月7日晚間7時40分執勤在興中二路與城西街口，發現轎車併排停車，沿路違規，後開出10張罰單。圖／讀者提供
高市苓雅警分局警方於10月7日晚間7時40分執勤在興中二路與城西街口，發現轎車併排停車，沿路違規，後開出10張罰單。圖／讀者提供

罰單 北市 車主
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

看病忘記騎回家！老婦機車失蹤急報案 警調行車軌跡化解烏龍

中壢9旬翁深夜牽腳踏車徘徊 警耐心溝通查身分

竹南第二零售市場女廁疑有偷拍狼出沒 警：追查釐清中

影／台中男基隆失踪監視器查出墜田寮河 連夜搜救中

相關新聞

影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分...

猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐...

影／員林追撞3機車輾過騎士釀1死2傷 警查出毒駕男混吸2毒品

彰化縣員林市本（11）月18日下午發生轎車追撞停等紅燈的3輛機車，輾過其中64歲高姓女騎士後加速逃逸，釀1死2傷慘劇。員...

影／嘉義KTV外爆發持械鬥毆...男遭車急速夾撞斷腿 警帶回8人偵辦

嘉義市今天凌晨傳出KTV外發生鬥毆衝突，市警一分局於1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前有人聚眾鬥毆。警方...

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並...

影／蘆洲深夜飛車追逐逃脫 警方追究小貨車公共危險

新北市蘆洲區長榮路今天凌晨有1輛小貨車拒檢逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛飆車逃給警察追，最後衝上台64線快速道路逃脫，警方表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。