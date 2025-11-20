影／車牌遭冒用已報警...1個月後仍連收14罰單 車主氣炸

北市陳姓男子貼文控訴，月前在北市報案車牌遭冒用，沒料一個月後卻接14張罰單，其中10張是苓雅警分局員警所開，讓他氣炸；分局今解釋，警方查獲該車違規通知陳男，陳隔天才去當地警所報案車牌遭冒用，非故意開單，建議陳循管道申訴，審核通過會依法撤單。

家住台北市的陳姓男子在網路社群Threads貼文指，一口氣接到高雄警方開出14張罰單，其中有10張是同一位員警開出的，看照片是違規攔查不停、沿路逃逸。

陳男抱怨，在高雄警方開單之前的前兩天就已報案，車牌遭變造冒用，並當場請住區派出所聯絡分局處理，但一個月後還是收到一疊罰單，指他人違法作惡為何守法的公民要倒楣？

陳男並質疑，公僕的作法讓他實在是無法認同，來電時已說明非本人人車，當時人、車都在台北家中，也已報案了，還是開出10張連續罰單，現在還要花時間、精力、金錢去解決這爛人破事，去申訴就解決了？事已至此，發發牢騷摸摸鼻子認了，只能找時間去解決。

開單的苓雅警分局今天上午解釋，分局警組於10月7日晚間7時40分執行勤務時，在興中二路與城西街口，發現轎車並排停車，上前盤查，但駕駛不服稽查取締而逃逸，警方尾隨至中山三路成功橋，該車上橋後逃逸離去。

警方指出，由於該輛車有併排臨停、未依規定打方向燈及闖紅燈等行為，因此開出共10張罰單，已由交通裁決所裁定處罰共計8萬6300元罰款。