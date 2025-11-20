快訊

影／嘉義KTV外爆發持械鬥毆...男遭車急速夾撞斷腿 警帶回8人偵辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天凌晨傳出KTV外發生鬥毆衝突，市警一分局於1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前有人聚眾鬥毆。警方立即派員趕赴現場，發現有人受傷，隨即協助送醫處置，也陸續將涉案人等帶回偵辦。

網路社團流傳畫面顯示，疑似兩派人馬在KTV外爆發激烈衝突，其中一輛白色轎車甚至高速朝人群衝撞，撞上店家外牆裝潢掉落，一名陳姓男子因此被夾撞受傷倒地，還遭對方猛踹；畫面中亦可見多人揮舞棍棒、球棒擊打，深夜傳出連續撞擊聲，還有疑似槍聲，周邊住戶驚魂未定。

警方初步調查，雙方分別為3人與5人，疑似稍早在友忠路某餐廳發生口角衝突，結下嫌隙後於KTV門口再度碰頭引發拉扯並演變為持械鬥毆，期間造成車輛毀損與人員受傷。陳男疑似大腿骨折，已送醫治療；相關涉案人皆已到案接受偵詢。

警方在現場查扣疑似鬥毆使用的大小球棒共5支，並未發現槍械，研判民眾聽到的「疑似槍響」，應為深夜球棒重擊物體所產生的巨大聲響，於夜間特別清晰而引發誤會。

市警一分局表示，目前已全面調閱周邊監視器，全力釐清衝突起因與責任歸屬。全案將依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌報請嘉義地檢署偵辦，警方也強調將持續嚴打暴力事件，維護社會治安不容挑戰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

深夜嘉義市某KＴＶ傳鬥毆事件，警方、救護人員趕赴現場，協助送醫處置，也陸續將涉案人等帶回偵辦。記者李宗祐／翻攝
深夜嘉義市某KＴＶ傳鬥毆事件，警方、救護人員趕赴現場，協助送醫處置，也陸續將涉案人等帶回偵辦。記者李宗祐／翻攝
警方將涉嫌鬥毆的雙方陸續帶回偵辦。記者李宗祐／翻攝
警方將涉嫌鬥毆的雙方陸續帶回偵辦。記者李宗祐／翻攝
警方接獲報案陸續趕到現場。記者李宗祐／翻攝
警方接獲報案陸續趕到現場。記者李宗祐／翻攝
社群媒體畫面中白車高速向人群衝撞，有名男子閃避不及遭夾撞受傷倒地。記者李宗祐／翻攝
社群媒體畫面中白車高速向人群衝撞，有名男子閃避不及遭夾撞受傷倒地。記者李宗祐／翻攝
警方將涉嫌鬥毆的雙方陸續帶回偵辦，並起出大小５支球棒。記者李宗祐／翻攝
警方將涉嫌鬥毆的雙方陸續帶回偵辦，並起出大小５支球棒。記者李宗祐／翻攝

鬥毆 衝突 KTV
