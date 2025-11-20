猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫

今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐遊客中心提醒遊客及運動民眾，如遇虎頭蜂要鎮定離開，盡量不要驚擾，避免發生危險。

猴硐遊客中心鄰近淡蘭古道北路金字碑古道，也是瑞猴自行車道的中繼點，以山屋、帳棚作為設計概念。自行車道平時有民眾及遊客會來騎車、跑步運動，假日遊客非常多。今天上午9點多，有運動民眾在跑步時，突有多隻虎頭蜂飛至，有3人被攻擊遭螯傷。其中1人先到遊客中心擦藥。

虎頭蜂攻擊地點是侯硐遊客服務中心往瑞芳方向200公尺的自行車道，一名男性傷者表示，當時跑步經過此處時，多隻虎頭蜂突飛出來，先往他頭部攻擊 ，還好有戴帽子、穿長袖衣物，但背部還是有被螯傷，就醫後醫生注射2針、開了3天藥。