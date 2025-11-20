猴硐遊客中心外自行車道虎頭蜂攻擊運動民眾 3人慘遭螯傷就醫
今天上午9點多，新北市瑞芳區猴硐遊客中心外自行車道傳出運動民眾遭虎頭蜂攻擊，有3人自行到診所就醫，所幸傷勢並不嚴重。猴硐遊客中心提醒遊客及運動民眾，如遇虎頭蜂要鎮定離開，盡量不要驚擾，避免發生危險。
猴硐遊客中心鄰近淡蘭古道北路金字碑古道，也是瑞猴自行車道的中繼點，以山屋、帳棚作為設計概念。自行車道平時有民眾及遊客會來騎車、跑步運動，假日遊客非常多。今天上午9點多，有運動民眾在跑步時，突有多隻虎頭蜂飛至，有3人被攻擊遭螯傷。其中1人先到遊客中心擦藥。
虎頭蜂攻擊地點是侯硐遊客服務中心往瑞芳方向200公尺的自行車道，一名男性傷者表示，當時跑步經過此處時，多隻虎頭蜂突飛出來，先往他頭部攻擊 ，還好有戴帽子、穿長袖衣物，但背部還是有被螯傷，就醫後醫生注射2針、開了3天藥。
遭攻擊民眾抓到2隻虎頭蜂裝入袋子內。猴硐遊客中心外自行車道範圍廣闊，有不少林木，緊臨基隆河。遊客中心上午有接獲民眾反映有虎頭蜂出沒，特別提醒民眾及遊客小心虎頭蜂出沒，不要驚擾，遇到時鎮定離開，減少被螯傷風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言