森林火災高風險季節到 林業署：舉發並破案可領10萬元獎金

東北季風強會助長森林火災和雜草大火，台灣地區已進入森林火災的高風險季節，林業保育署台中分署啟動森林防火整備工作，並提醒在森林區域及森林保護區內，非經許可不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；放火燒毀他人森林，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林業保育署台中分署表示，為在乾燥季節前完善防火準備，今年與內政部空中勤務總隊及消防署特種搜救隊跨機關合作，辦理10次直升機水袋吊掛訓練、人員吊掛訓練，提升救災實戰能力。也舉辦「森林救火隊及滅火技術教育訓練」，邀請林業試驗所森林火管理與生態專家潘孝隆博士，講授林火事件指揮系統(ICS)作業、防火線開闢技巧及引火回燒注意事項，強化人員專業知能。

除充實救災器材及物資，已常態性編組森林救火隊共125人，包含4個中隊、19個小隊與1支快速支援部隊，接獲火災通報，可迅速投入現場執行滅火作業。

為強化機關間聯繫通報，今年9月至10月間辦理4場防火座談會，促進與地方機關及社區團體的合作互動。雙崎、麗陽、梨山及鞍馬山工作站自主完成防火演練。

台中分署指出，每年10月至隔年4月為中部地區乾燥少雨期，加上登山活動與農耕作業頻繁，稍有不慎便可能引發森林火災。中部地區自民國108年至今共發生55起森林火災，主要集中於梨山、清水等林地廣闊、地形陡峭的高風險區域。統計顯示，多數林火均屬人為疏失，如焚燒雜草、亂丟菸蒂、露營炊事或農墾行為未完全熄滅火煙等。近年極端氣候使乾旱期延長，導致林火極易引燃、火勢蔓延速度更快、範圍更廣。