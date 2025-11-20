森林火災高風險季節到 林業署：舉發並破案可領10萬元獎金

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

東北季風強會助長森林火災和雜草大火，台灣地區已進入森林火災的高風險季節，林業保育署台中分署啟動森林防火整備工作，並提醒在森林區域及森林保護區內，非經許可不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；放火燒毀他人森林，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林業保育署台中分署表示，為在乾燥季節前完善防火準備，今年與內政部空中勤務總隊及消防署特種搜救隊跨機關合作，辦理10次直升機水袋吊掛訓練、人員吊掛訓練，提升救災實戰能力。也舉辦「森林救火隊及滅火技術教育訓練」，邀請林業試驗所森林火管理與生態專家潘孝隆博士，講授林火事件指揮系統(ICS)作業、防火線開闢技巧及引火回燒注意事項，強化人員專業知能。

除充實救災器材及物資，已常態性編組森林救火隊共125人，包含4個中隊、19個小隊與1支快速支援部隊，接獲火災通報，可迅速投入現場執行滅火作業。

為強化機關間聯繫通報，今年9月至10月間辦理4場防火座談會，促進與地方機關及社區團體的合作互動。雙崎、麗陽、梨山及鞍馬山工作站自主完成防火演練。

台中分署指出，每年10月至隔年4月為中部地區乾燥少雨期，加上登山活動與農耕作業頻繁，稍有不慎便可能引發森林火災。中部地區自民國108年至今共發生55起森林火災，主要集中於梨山、清水等林地廣闊、地形陡峭的高風險區域。統計顯示，多數林火均屬人為疏失，如焚燒雜草、亂丟菸蒂、露營炊事或農墾行為未完全熄滅火煙等。近年極端氣候使乾旱期延長，導致林火極易引燃、火勢蔓延速度更快、範圍更廣。

台中分署表示，為鼓勵民眾共同防火，凡舉發燒毀國、公有林者並查獲犯罪行為人，可領每案10萬元破案獎金；最先通報森林火災發生者，則發給5千元獎金。民眾若發現森林火災，請立即撥打免費電話0800-000930或119通報，共同守護台灣山林資源。

林業保育署台中分署今年與內政部空中勤務總隊及消防署特種搜救隊跨機關合作，辦理10次直升機水袋吊掛訓練、人員吊掛訓練，提升救災實戰能力。圖／林業署台中分署提供
