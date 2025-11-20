老翁牽著腳踏車在龍昌路某超商外徘徊許久。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名95歲張姓老翁日前於晚間9時許，牽著腳踏車在龍昌路某超商外徘徊許久，熱心店員見狀向中壢警分局報案求助。由於老翁患有失智症、重聽，且鄉音較重，身上又沒有帶證件，警方仍耐心與他溝通，得知其姓名後，運用警政系統交叉比對，總算確認老翁的身分、與家屬聯繫，幫助老翁平安返家。

龍興派出所警方運用警政系統交叉比對，總算確認老翁的身分、與家屬聯繫，幫助老翁平安返家。圖：讀者提供

龍興派出所表示，日前接獲超商店員報案，說店門口有位老翁牽著腳踏車徘徊許久，可能需要協助，副所長覃筱蘭和警員郭彥麟、鄧敬豪趕緊前往關心。員警到場後，發現老翁重聽且鄉音較重，在員警的耐心溝通下，只能斷斷續續聽到「龍川街」。員警決定先安撫其情緒，帶他返回所內休息。雖然老翁沒有攜帶證件在身上，但經員警不斷耐心詢問，終於聽到他說自己叫「張OO」，雖然只有姓氏是正確發音，但員警還是藉由警政系統交叉比對，很快就確認老翁的身分及住處後，也順利聯繫上家人，並主動以巡邏車護送老翁和腳踏車返回位於龍川街的住家。家屬見到長輩平安返家，不斷向員警道謝，並表示老翁患有失智症，平日幾乎不會外出，往後會多加注意老翁的狀況。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續結合社區與店家力量共築社會安全網，也提醒家中若有高齡長輩或是失智患者，可在衣物、背包或輔具上加註姓名與聯絡電話，或申請各式防走失配套措施，配戴智慧定位裝置，以便在需要時，第一時間協助長輩平安回家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢9旬翁深夜牽腳踏車徘徊 警耐心溝通查身分