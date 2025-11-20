桃園市警察局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊破門逮捕通緝犯28歲李姓男子。圖：讀者提供

桃園市警察局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊本(11)月16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件，破門逮捕通緝犯28歲李姓男子，並查扣改造手槍、子彈及大量喪屍煙彈分裝原料及器具，成功阻斷危害社會治安的來源。

桃園市警察局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊查扣改造手槍、子彈及大量喪屍煙彈分裝原料及器具，成功阻斷危害社會治安的來源。圖：讀者提供

保安警察大隊日前於巡邏勤務時查獲毒品案犯嫌，後續由刑事警察大隊積極溯源，經實施手機鑑識並調閱監視器影像發現毒品來源及槍枝情資，立即成立專案小組展開追查。專案小組原訂於本月17日向法院聲請搜索票，但在前一天晚間監控發現涉有多起刑案及多案通緝在身的李嫌疑似準備搬離藏身處並逃亡；警方為避免嫌犯脫逃，立即前往李嫌位於龜山區的租屋處查訪，確認李嫌在屋內卻拒不開門，便依刑事訴訟法第131條逕行搜索並破門進入，於當晚21時35分將李嫌逮捕，現場查扣改造手槍1枝、子彈7顆及依托咪酯煙彈1批、煙油原油15瓶重達3.6公斤、不明液體原料2桶重達3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等物，疑為製造第二級毒品喪屍煙彈之原料與分裝工具；專案小組於17日將李嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例製造毒品等罪移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查槍枝、毒品來源。

市刑大隊長鄺慶泰表示，毒品、非法槍彈影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品、槍彈更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，呼籲民眾切勿以身試法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：租屋處變喪屍煙彈分裝場！桃園通緝犯逃亡前夕被逮