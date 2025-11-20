聽新聞
竹南第二零售市場女廁疑有偷拍狼出沒 警：追查釐清中
苗栗縣竹南分局於今天網路巡邏時，發現有人在社群平台張貼市場監視器畫面，指稱一名男子疑似跟蹤女攤商進入女廁，形跡可疑，懷疑是偷拍狼，遭發現後立即逃離現場，引發民眾關注。
警方經檢視監視器後發現，昨晚約8時許，有一名男子闖入竹南第二零售市場市場女廁，短暫停留後立即奔出，後方則有一名婦人追出去。警方表示，目前尚未接獲報案，但已主動聯繫發布影片者了解詳情，並同步調查男子身分；另已派員加強市場及周邊巡邏密度，守護民眾安全，並將持續追查涉案男子。
竹南鎮公所市場管理所長曾欣瑜表示，現場不明男子疑有偷拍行為，被害女子當場就有追出去，由於公廁是位在公共場域裡，很難分辨是使用者還是別有用心的人，呼籲大家有使用公廁的時候，要注意如廁的安全。
警方強調，只要意圖窺視、偷拍或錄影他人隱私部位，均已觸犯刑法妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，可能也有民事求償責任，若民眾發現可疑行為，請盡速撥打110報案，警方將立即到場處理。
