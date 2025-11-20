影／同一犯罪集團 高雄月世界淪為台南「垃圾場」又增一處

高雄燕巢區通往中寮山道路邊坡日前發現大量台南市家用廢棄物，尚未查獲傾倒者，田寮區高41線道昨日又通報出現大量棄置垃圾，高市環保局連夜清理，並證實，研判跟燕巢月世界同一犯罪集團所為，檢警積極偵辦中。

台南等地今年10月下旬產生之垃圾在11月上旬遭人棄置至燕巢山區，高市環保局獲報後在11月17日清運完畢，但田寮山區也有類似垃圾出現，高市環保局人員昨日接獲警方通報。

高市環保局表示，田寮區高41線道遭棄置垃圾，破袋檢查為台南垃圾，研判為燕巢月世界同一犯罪集團所為，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中，環保局調派人力機具漏夜清理，直至今早已經清運完畢。

環保局進一步說明，此處垃圾共清運13車次，已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，另檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛。