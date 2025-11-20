影／隧道疑「長髮女鬼」查出真相 受驚男隔天摔傷：有陰影

賴姓男子10月26日晚間7時許，開車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，真相查出。賴男說，3人的行為太誇張，他當天被嚇到，隔天仍心神不寧，騎車到地下室時還摔傷，他說，「真的會有陰影」。

基隆地院判決結果出爐，李姓等3人坦承為拍攝靈異短片，其中2人是記者，法官認為岩女身著黑衣、黑褲站立於隧道路側，恐驚嚇往來用路人，並可能影響交通安全，依違反社會秩序維護法各處3人罰鍰5千元。

賴男說，這實在是很過分，為何偏偏在這個時間點，站在隧道內嚇人，「如同用扮鬼方方式」，讓行經的用路人心裡有陰影，真的很嚇人，就像長髮女鬼全身黑，暗夜中讓人受驚不已。