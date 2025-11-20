聽新聞
影／隧道疑「長髮女鬼」查出真相 受驚男隔天摔傷：有陰影
賴姓男子10月26日晚間7時許，開車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，真相查出。賴男說，3人的行為太誇張，他當天被嚇到，隔天仍心神不寧，騎車到地下室時還摔傷，他說，「真的會有陰影」。
基隆地院判決結果出爐，李姓等3人坦承為拍攝靈異短片，其中2人是記者，法官認為岩女身著黑衣、黑褲站立於隧道路側，恐驚嚇往來用路人，並可能影響交通安全，依違反社會秩序維護法各處3人罰鍰5千元。
賴男說，這實在是很過分，為何偏偏在這個時間點，站在隧道內嚇人，「如同用扮鬼方方式」，讓行經的用路人心裡有陰影，真的很嚇人，就像長髮女鬼全身黑，暗夜中讓人受驚不已。
賴男表示，因為看到像女鬼的畫面後，他就一直心神不寧，當天整晚回家後就一直在想「我到底是看到什麼？無法好好休息。」因此隔天仍被嚇到精神不濟，在騎車進地下室時摔傷，真的太過分。
