假圖卡瘋傳嘉義市跨年晚會超大咖卡司 文化局急澄清報警

嘉義市歲末慶祝諸羅建城321周年城市博覽會，以及年度重頭戲「國際管樂節」還未揭幕，網路卻搶先出現自製的「跨年晚會」假圖卡，引爆熱議。這張假圖卡，指稱嘉義市跨年晚會卡司超豪華，列出孫盛希、謝金燕、周湯豪、張惠妹、告五人、王心凌、李千娜、梁靜茹等超大咖歌手，甚至連中信兄弟啦啦隊都在名單。

文化局說，以目前演出行情估算，這樣的陣容至少要砸下4、5千萬元才可能成行，卻被宣稱將在嘉義市舉辦，還寫明地點是目前整修中的市立田徑場，誇張程度令人錯愕。

文化局近日接獲民眾檢舉後，立刻在官方臉書澄清，強調該張圖卡「完全不是主辦單位發布」，內容與實際規劃全不相符。今年的跨年晚會並非在整修的田徑場，而將在市府北棟大樓預定地搭建大型舞台舉行。

文化局表示，假消息不僅誤導大眾，還可能造成有人因此訂房、安排行程，衍生不必要損失，行為已涉及法律責任，已向警方報案，要求追查散布來源。