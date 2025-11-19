影／驚險！高雄轎車擦撞公車後失控 撞對向車道機車後起火

高雄市小港區發生火燒車車禍，梁姓男子開車擦撞公車後，失控撞向對向車道，撞擊機車女騎士後轎車起火燃燒，經路人合力搶救他出車外，報警將他和女騎士送醫暫無大礙。確實肇事原因由警方調查中。

警方表示，今晚5時47分警方據報，小港區大平路發生交通意外，有派員到場處理，查出梁姓男子（47歲）駕駛轎車在小港區大平路，疑未保持安全距離，擦撞前方由林姓男子（47歲）駕駛的公車後，車子往前滑行數十公尺，滑向對向車道機車機車待轉區，停等紅燈的機車騎士紛紛躲避。

但是。梁男的轎車仍撞上來不及避開的羅姓婦人（53歲）所騎的機車，撞傷羅婦，梁男的轎車突然冒煙起火。

路人眼見梁男的轎車起火，趕緊開車門，合力將梁男救下車，報警將梁男及羅婦送醫。2人身體多處擦挫傷，幸無大礙。

警方管制交通，通報消防局滅火，事後對梁男等人酒測，均無酒駕情事，交通也在晚間7時50分恢復暢通。